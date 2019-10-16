Мер Харкова Геннадій Кернес під час засідання міськради вилаявся на адресу одного з депутатів.

Це сталося в середу, 16 жовтня, під час голосування за перейменування станції метрополітену "Московський проспект" у "Турбоатом". Відповідне відео опубліковано медіа-групою "Накипело" в YouTube (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

Міський голова назвав "змієм" депутата міськради, який утримався при голосуванні. Всього ініціатива зібрала 68 голосів "за".

Геннадій Кернес Скрін відео

"Один утримався. Знову Черняк?.. Ні? Якийсь змій, бл*... Ну нехай", – сказав Кернес, викликавши сміх у залі.

Потім на трибуну вийшов депутат, який визнав, що голос "утримався" належав йому.

Він пояснив: "Шановні присутні! По-перше, я не змій. Просто кнопка не спрацювала".

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Харкові розгорівся скандал через те, що Геннадій Кернес намагався "підкупити" студентів університету імені В.Каразіна блокнотами з передвиборчим слоганом і своїм фото.

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