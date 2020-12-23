Адвокати хочуть виправдати Кернеса в суді у справі про тортури активістів Майдану

Адвокати та сім'я померлого мера Харкова Геннадія Кернеса планують реабілітувати його в суді у справі про викрадення, погрози і тортури місцевих активістів Євромайдану в січні 2014 року.

Цю інформацію підтвердив адвокат померлого Олександр Гунченко, передає "Укрінформ". Юрист зазначив, що в мережі з'явилася інформація, що слухання у справі нібито закрили 24 грудня, однак це фейк.

"Сім'я й адвокати Кернеса заперечують проти закриття справи у зв'язку зі смертю Кернеса, тому що це не є реабілітуючою підставою для висновків", – зазначив Гунченко.

Він додав, що адвокати будуть домагатися повного виправдання померлого міського голови, "як, наприклад, у справах про репресованих".

Нагадаємо:

У березні 2015 року прокурори передали до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за підозрою Кернеса і двох його охоронців у незаконному позбавленні волі, катуванні та погрозі вбивством.

Сам Кернес свою провину не визнавав. Проте, міністр МВС Арсен Аваков заявляв, що державне обвинувачення має достатню кількість фактів, щоб мер Харкова був засуджений.

10 серпня 2018-го суддя Київського райсуду Полтави Андрій Антонов розцінив систематичну неявку прокурорів на дебати у справі як відмову від обвинувачення та закрив кримінальне провадження.

На це рішення була подана апеляція. У липні-2019 Вища рада правосуддя задовольнила відставку судді Антонова.

Напад на учасників маршу на підтримку Євромайдану в Харкові відбувся 25 січня 2014 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, про смерть Геннадія Кернеса через ускладнення, викликані коронавірусом, стало відомо 17 грудня. Водночас на табличці хреста, який підготували працівники ритуальної служби, датою смерті мера Харкова вказано 16 грудня.

Тіло політика доставили до Харкова 21 грудня. Поховали Кернеса два дні по тому на 2-му міському кладовищі.