Генерал ЗСУ назвав заяву Зеленського про здачу Криму "верхом політичного цинізму"

Повертатися до питання здачі Криму, який окупувала Росія, під час щорічного послання – це верх політичного цинізму.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" 23 жовтня заявив генерал-лейтенант ЗСУ, народний депутат від "Європейської Солідарності" Михайло Забродський у відповідь на виступ президента Володимира Зеленського у Верховній Раді (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця). Він зазначив, що по Криму справді є багато питань, які потребують відповідей.

"Там дійсно є питання, які вимагають відповідей. І можливо не тільки політиків, а й правоохоронних органів. Але на мій погляд, це верх політичного цинізму – повертатися до нього під час щорічного послання замість того, щоб озвучувати реальні проєкти і пропозиції, як ми будемо повертати Крим", – сказав Забродський.

Нардеп додав, що за півроку українці так і не почули конкретики про те, як влада повертатиме окупований півострів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час свого послання у Верховній Раді президент Володимир Зеленський заявив, що люди, відповідальні за здачу Криму, мають понести відповідальність.

Раніше на це відреагував міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який підкреслив, що українська влада тоді зробила все можливе.

Також Зеленський анонсував створення "Кримської платформи" і розповів про пошук нових способів повернення півострова.