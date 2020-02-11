Генерал замість Лутковської: Зеленський провів перестановку в Мінській ТКГ

Президент України Володимир Зеленський замінив колишню омбудсвумен Валерію Лутковську в ТКГ в Мінську Геннадієм Кузнєцовим.

Відповідний указ №51/2020 "Про внесення зміни до указу президента України від 19 червня 2019 року №414" з'явився на сайті глави держави 11 лютого.

Зеленський і Лутковська

"Уповноважити Кузнєцова Геннадія Івановича представляти Україну в робочій підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи, звільнивши від виконання цих обов'язків Валерію Лутковську", – йдеться в документі.

Геннадій Кузнєцов – український спецназівець, генерал-майор Служби безпеки України, був керівником Центру спецоперацій з боротьби із тероризмом СБУ (з 7 березня 2014 року до 23 січня 2015 року).

Указ Зеленського про призначення Кузнєцова Скріншот сторінки

Як повідомляв OBOZREVATEL:

29 січня в Мінську відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі, на якому сторони домовилися про пошуки зниклих і розробку нових рішень для безпеки.

На попередньому засіданні ТКГ 16 січня Україна запропонувала провести відведення військ на трьох нових ділянках і висунула вимогу, щоб СММ ОБСЄ провела повторну верифікацію відведення важких озброєнь і місць їх зберігання.

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