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7 листопада • оновлено в 22:59
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Генерал закликав озброїти українських журналістів

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Ветеран зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан заявив, що в Україні повинен бути ухвалений закон, який допоможе журналістам у їх роботі з "протидії російській агресії і діяльності деструктивних сил в Україні".

З такою ініціативою Богдан виступив на парламентських слуханнях із проблеми безпеки журналістів, які пройшли в Києві 6 листопада. Про це він повідомив OBOZREVATEL.

За словами генерала, він подав низку ініціатив, серед яких була й ініціатива, присвячена закону про протидію колаборантській діяльності в Україні. "Я вніс пропозицію, щоб ВР скоригувала і розглянула цей закон, щоб журналіст, який займається цими питаннями, був озброєний відповідними нормами закону і міг чітко і безбоязно писати про такі речі", – пояснив він.

Генерал Богдан запропонував створити в Україні фонд безпеки журналіста

Генерал Богдан запропонував створити в Україні фонд безпеки журналіста

DW

Ще одна ініціатива Богдана стосувалася створення в Україні "фонду безпеки журналіста". За його словами, в його наповненні могли б узяти участь як приватні медіа, так і державні структури.

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Як переконаний генерал, кошти фонду можуть використовуватися як матеріальна допомога в разі тривалого лікування журналіста, для оплати курсів самооборони представників ЗМІ, а також для інших важливих цілей, пов'язаних із журналістською діяльністю.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Василь Богдан заявив, що побачив небезпечну тенденцію в останніх заявах радників секретаря РНБО Сергія Сивохи і Максима Ткаченка.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Російсько-український конфлікт
Особа
Василь Богдан
Місце
Україна
Тег
ЗМІ
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