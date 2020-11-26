Генерал США спрогнозував, якою буде політика Байдена щодо України та Росії

Адміністрація демократа Джо Байдена, який став новим президентом США, буде більш жорсткою щодо країни-агресора Росії. Але водночас вимагатиме від України потужних реформ.

Таке переконання висловив генерал-лейтенант, колишній командувач сухопутними військами США в Європі Бен Годжес. Думками про політику новообраного американського лідера, зокрема й щодо нашої країни, він поділився і інтерв’ю ТСН.

"Україна повинна бути всебічно оптимістичною, тому що адміністрація Байдена матиме більш жорстку політику та стратегію щодо Росії. Коли є стратегія, як мати справу з РФ, ви можете розробити політику, необхідну для її реалізації. Наприклад, політика США щодо України, Туреччини чи Грузії… і стратегія, яка включає Чорноморський регіон", – зазначив військовий.

Він вважає, що з приходом до влади у США Бадейна до Білого дому повернеться багато професіоналів, які будуть шукати шляхи того, як підтримати Україну. Водночас, підкреслив Годжес, вони також покладати високі сподівання на верховенство права, прозорість і боротьбу з корупцією в самій українській державі.

"Тож я з оптимізмом дивлюся на підтримку України з боку Америки. Але знову ж таки, у США будуть очікування щодо дотримання прав людини в Україні та інститутів ліберальної демократії", – підсумував він.

Нагадаємо, що Джо Байден переміг чинного лідера Штатів Дональда Трампа на виборах президента США 3 листопада. Також у листопаді Національна поліція України закрила кримінальне провадження щодо Байдена, яке було розпочато за заявою колишнього генерального прокурора Віктора Шокіна.

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