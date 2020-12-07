Генерал США пояснив, чому країни ЄС не цікавить Крим

Країни Європейского Союзу, насправді, не цікавить проблема окупації Росією Криму, тому що в них там немає своїх інвестицій.

Як сказав в інтерв’ю "Радіо Свобода" екскомандувач армії США в Європі генерал Бен Ходжес, більшість людей, які займаються військовою стратегією та оборонною політикою в Парижі, Берліні, Лондоні, Брюсселі та Вашингтоні, не можуть навіть перелічити всі країни Чорноморського регіону.

"Передусім ми повинні змусити цих людей взяти до рук мапу, заглянути в неї і зрозуміти, де розташоване Чорне море і чому воно важливе. Це перше, що потрібно зробити", – зазначив він.

За словами Ходжеса, на Заході не думають про окупований Крим.

"Коли люди говорять про Україну, або коли вони говорять про Крим, вони насправді їх не цінують, тому що у них там немає свого інтересу, в них немає там своїх інвестицій", – підкреслив генерал.

Він навів приклад Грузії, яку Кремль зробив непривабливою для європейських інвестицій.

"Якщо ви подивитеся на мапу, то побачите, що Кавказ – це портал між Євразією та Європою. І в нас там прокладені газопроводи, телекомунікаційні мережі, є і повітряне сполучення. Це єдиний коридор, що не проходить через Росію чи Іран. Отже, пам’ятайте, що це важливо. Ось чому Кремль зробив усе можливе, щоб Грузія ніколи не змогла побудувати порт в Анаклії. Інакше Анаклія була б глибоководним портом і кожен корабель, який може зайти в Чорне море, заходив би до Анаклії. Тоді б німецький бізнес, голландці, всі б інвестували в Грузію", – розповів Ходжес.

На його думку, маючи змогу пройти через Азербайджан і Грузію кораблями, Китай заощаджував би від 7 до 10 діб на перевезенні залізницею з Шанхая своїм "Шовковим шляхом".

"Отже, в останню чергу Кремль хоче, щоб порт Анаклія, наприклад, привернув увагу німців. Саме тому там тепер стоять російські війська. Саме тому, я думаю, що приватні інвестиції, насправді, так само важливі для стабільності безпеки, як і військова співпраця", – завершив генерал США.

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