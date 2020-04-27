Президента Росії Володимира Путіна треба поміняти місцями з радянським вождем Володимиром Леніним, тіло якого все ще спочиває в мавзолеї на Красній площі.

Такою пропозицією в інтерв'ю "Гордону" поділився колишній глава Донецького та Луганського управлінь Служби безпеки України, генерал Олександр Петрулевич.

"Один уже лежить на Красній площі, другий ходить по Красній площі. Хто його знає, може, вони поміняються місцями? Того ж давно вимагають винести. Можливо, цього покладуть", – зазначив він.

Путін і Ленін

Йшлося ж про те, що саме в день народження вождя пролетаріату, 22 квітня, у Росії народ мав прийти на виборчі дільниці, щоб висловитися щодо правок до конституції від їхнього незамінного лідера.

Водночас інтерв'юер і генерал посміялися, припустивши, що Ленін, можливо, "просто воскресне", тому й поміняється місцями з Путіним.

"Тут питання про безпеку людей. Давайте реально: в Україні теж... У росіян своє життя, хоча теж люди... Але в нас кордон один, і перетікання людей, родинні зв'язки і так далі..." – закінчив думку Петрулевич.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український журналіст Віталій Портников заявив, що українці, які повністю довірили долю держави Володимиру Зеленському, схожі на людей, які свого часу привели до влади Володимира Леніна.

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