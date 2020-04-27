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27 квітня • оновлено в 12:17
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/ Політика

Генерал СБУ дав несподіваний прогноз щодо Кремля

6.6т
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Президента Росії Володимира Путіна треба поміняти місцями з радянським вождем Володимиром Леніним, тіло якого все ще спочиває в мавзолеї на Красній площі.

Такою пропозицією в інтерв'ю "Гордону" поділився колишній глава Донецького та Луганського управлінь Служби безпеки України, генерал Олександр Петрулевич.

"Один уже лежить на Красній площі, другий ходить по Красній площі. Хто його знає, може, вони поміняються місцями? Того ж давно вимагають винести. Можливо, цього покладуть", – зазначив він.

Путін і Ленін

Путін і Ленін

Йшлося ж про те, що саме в день народження вождя пролетаріату, 22 квітня, у Росії народ мав прийти на виборчі дільниці, щоб висловитися щодо правок до конституції від їхнього незамінного лідера.

Водночас інтерв'юер і генерал посміялися, припустивши, що Ленін, можливо, "просто воскресне", тому й поміняється місцями з Путіним.

"Тут питання про безпеку людей. Давайте реально: в Україні теж... У росіян своє життя, хоча теж люди... Але в нас кордон один, і перетікання людей, родинні зв'язки і так далі..." – закінчив думку Петрулевич.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український журналіст Віталій Портников заявив, що українці, які повністю довірили долю держави Володимиру Зеленському, схожі на людей, які свого часу привели до влади Володимира Леніна.

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Автор
Марина Ліснічук
Особи
Володимир Путін Володимир Ленін
Місце
Росія
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
шановни, не завидуйте, зависть - грех...
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2
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
мне все равно сколько Путин правит, более того, чем дольше, тем лучше... при нем хоть людьми себя почувствовали... а как он будет называться - президентом, царем, председателем, генсеком, хоть покемоном, мне абсолютно без разницы... дякую тоби, Боже, що я москаль, и мой президент Путин...
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
шановни, где Петрулевич, а где Путин... )))
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Політика

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