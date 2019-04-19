Генерал повідомив, які вимоги Путін поставить Зеленському

У разі перемоги Володимира Зеленського на виборах президента України, йому доведеться зіткнутися з главою Кремля Володимиром Путіним, який буде на нього тиснути.

Про це в інтерв'ю "Апосторофу" розповів колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко. Він зазначив, що Зеленському-президенту потрібно буде розібратися, готуватися і виходити на ці переговори з відповідною підтримкою.

Романенко повідомив, що в спілкуванні Путін займатиме позицію наступу – спочатку з'ясує, що цікавить Зеленського, а потім буде тиснути.

"Якщо під час обстрілів гинуть військовослужбовці ЗСУ, то з боку росіян і терористів на передовій в першу чергу гинуть місцеві сепаратисти, адже росіяни займають офіцерські посади, тренують місцевих тощо. Росіяни наступають у такий спосіб, щоб вся ноша і всі втрати лягали на плечі місцевих, яких вони залучають. І тому для Путіна це великого значення не має. Донбас – це його важіль тиску", – пояснив генерал.

Романенко додав, що Путін буде висувати новому президенту України ряд вимог по Донбасу.

"Наприклад, якщо вирішувати питання припинення вогню, то він висуне низку вимог. Якщо говорити про обмін заручників – те ж саме. Він не йде на виконання Мінських домовленостей – ні в питанні припинення бойових дій, ні в питанні обміну заручниками, ні в питанні звільнення наших моряків і кораблів. Все це буде предметом торгу і тиску на майбутнього президента України, щоб вигравати позиції, які будуть вигідні Росії", – розповів військовий.

Володимир Путін і Володимир Зеленський

Водночас генерал додав, що такі можливі торги із Зеленським є стратегічним підходом Путіна.

"Але у випадку з Порошенком є передісторія того, як вони зустрічалися в Мінську, коли Лукашенко грав на стороні Путіна. Тому треба враховувати неприйняття Путіним умов із позиції сили, а він не любить себе "ґвалтувати", – підсумував Романенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, європейський дипломат попередив Зеленського про небезпеку Путіна.

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