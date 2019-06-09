Гендиректор "1+1", який став "слугою народу", відмовився залишати телеканал

Генеральний директор телеканалу "1+1" Олександр Ткаченко, який увійшов у десятку кандидатів у Верховну Раду від партії "Слуга народу", не збирається йти з керівної посади.

Про це написав він у своєму Facebook. Ткаченко також опублікував фото разом із президентом України Володимиром Зеленським, зроблене на з'їзді політсили.

"Більше 20 років я був за спинами тих, хто робить зараз селфі. Сьогодні я вирішив піти в політику в першій десятці списку партії "Слуга народу". У мене будо чимало можливостей стати депутатом і раніше, але саме зараз я відчув, що "вікно можливостей" перезавантаження влади не було", – написав Ткаченко.

Зеленський і Ткаченко Facebook Олександра Ткаченко

Він підкреслив, що не планує йти в політику більше, ніж на один термін. Ткаченко також розповів про свої пріоритети в парламенті.

"Мене цікавить два питання: місцеве самоврядування – я вірю в силу міст – і гуманітарна політика. З "1+1" до завершення виборчої кампанії нікуди не йду, редакційна політика і менеджмент у нас давно розділені", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

9 червня партія "Слуга народу" провела з'їзд, на якому озвучили імена перших 100 кандидатів до Верховної Ради.

Стало відомо, що за мажоритарними округами від партії Зеленського в парламент підуть два журналісти телеканалу "1+1" Олександр Дубинський і Ольга Василевська-Смагляк.

Телеведучого і ресторатора Миколи Тищенка, який має намір балотуватися на дострокових виборах до Верховної Ради, запідозрили в тому, що він купив собі місце в партії "Слуга народу".

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