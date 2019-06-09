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Вибори до Верховної Ради України 2019

/Політика

Гендиректор "1+1", який став "слугою народу", відмовився залишати телеканал

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Генеральний директор телеканалу "1+1" Олександр Ткаченко, який увійшов у десятку кандидатів у Верховну Раду від партії "Слуга народу", не збирається йти з керівної посади.

Про це написав він у своєму Facebook. Ткаченко також опублікував фото разом із президентом України Володимиром Зеленським, зроблене на з'їзді політсили.

"Більше 20 років я був за спинами тих, хто робить зараз селфі. Сьогодні я вирішив піти в політику в першій десятці списку партії "Слуга народу". У мене будо чимало можливостей стати депутатом і раніше, але саме зараз я відчув, що "вікно можливостей" перезавантаження влади не було", – написав Ткаченко.

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Зеленський і Ткаченко

Зеленський і Ткаченко

Facebook Олександра Ткаченко

Він підкреслив, що не планує йти в політику більше, ніж на один термін. Ткаченко також розповів про свої пріоритети в парламенті.

"Мене цікавить два питання: місцеве самоврядуванняя вірю в силу місті гуманітарна політика. З "1+1" до завершення виборчої кампанії нікуди не йду, редакційна політика і менеджмент у нас давно розділені", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 9 червня партія "Слуга народу" провела з'їзд, на якому озвучили імена перших 100 кандидатів до Верховної Ради.

  • Стало відомо, що за мажоритарними округами від партії Зеленського в парламент підуть два журналісти телеканалу "1+1" Олександр Дубинський і Ольга Василевська-Смагляк.

  • Телеведучого і ресторатора Миколи Тищенка, який має намір балотуватися на дострокових виборах до Верховної Ради, запідозрили в тому, що він купив собі місце в партії "Слуга народу".

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особи
Олександр ТкаченкоВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Партія "Слуга народу"телеканал 1 + 1
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