"Газпром" проти "Нафтогазу": шведський суд призупинив рішення арбітражу

У "Нафтогазі" кажуть, що це рішення - тимчасове. Російська ж компанія домагатиметься зняття арешту зі своїх активів.Апеляційний суд шведського округу Свеа у середу, 13 червня, задовольнив клопотання російського держконцерну "Газпром". Його ухвалою призупиняється виконання рішення Стокгольмського арбітражу від 28 лютого 2018 року щодо суперечки між "Газпромом" і "Нафтогазом України" стосовно контракту на транзит газу через територію України. Про це російська компанія повідомила в четвер, 14 червня.

"Газпром" подав клопотання тиждень тому, мотивувавши його тим, що він оскаржує рішення арбітражу, тоді як "Нафтогаз" до розгляду скарги домагається його виконання в різних країнах. Вочевидь, йдеться про арешт активів російського концерну в низці країн. "Винесення наказу позбавляє НАК "Нафтогаз України", в тому числі, підстав для спроб арешту активів "Газпрому" за кордоном. Дана обставина буде використана "Газпромом" при оскарженні дій судових приставів у Швейцарії та Нідерландах", - заявили росіяни.

"Нафтогаз" своєю чергою заявляє, що рішення шведського суду щодо транзитного контракту України та Росії - тимчасове. Як повідомляє агенція Reuters, вердикт був винесений без заслуховування позиції української компанії.

Судова тяганина двох компаній

Після багаторічної судової боротьби 28 лютого цього року "Нафтогаз України" виграв суперечку з "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі. Той зобов'язав "Газпром" сплатити "Нафтогазу" компенсацію в сумі 4,63 мільярда доларів США за недопоставку "Газпромом" погоджених обсягів газу для транзиту. Після перерахунку за результатами двох арбітражних спорів між компаніями, з урахуванням боргу української компанії перед російською, "Газпром" має сплатити українській компанії 2,6 мільярда доларів.

21 березня "Газпром" подав до Апеляційного суду Швеції клопотання про часткове скасування рішення з арбітражного розгляду справи з "Нафтогазом" щодо постачання газу. Єврокомісія має намір підтримувати Україну в питанні виконання рішення арбітражу в цій суперечці.

У Києві заявляли, що на тлі цього ініціювали арешт активів "Газпрому" в інших юрисдикціях, зокрема його часток в дочірніх компаніях Nord Stream AG та Nord Stream 2 AG. Швейцарський суд ці клопотання задовольнив. У Нідерландах задовольнили клопотання про арешт часток російського "Газпрому" в його нідерландських дочірніх компаніях і заборгованості цих фірм російському газовому гіганту. Українська сторона вимагає забезпечення свого права на отримання 2,6 мільярда доларів США від російського концерну.