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23 грудня • оновлено в 16:06
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В&#39;ячеслав Кириленко
В'ячеслав Кириленко
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Газова капітуляція України

4.2т
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Газовий протокол, підписаний владою, у довгостроковому плані є газовою капітуляцією. Бо за 2,9 млрд доларів повертає нас у газпромівську, а значить російську, кабалу. Все повертається: і прямі поставки, і газова голка. Ну й до суду проти "Газпрому" нам тепер звертатися майже довічно заборонено.

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Дивно, що у "проєвропейському" уряді не знайшлося жодного міністра, який би зажадав публічного обговорення уже підписаного протоколу, у якому ми можемо побачити, в основному, односторонні коротко- і довгострокові зобов’язання України. Плюс уже знаємо про прямі поставки газпромівського газу на якісь "українські компанії", які уже розпочалися. Про що у протоколі немає жодного слова, але що не могло не обговорюватися, у тому числі українською стороною.

Тому "євроінтегратори" виявилися колонізаторами. Хоч у цьому і так жодних сумнівів не було.

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Автор
В&#39;ячеслав Кириленко В'ячеслав Кириленко
Тема
газопровод
Місце
Україна
Тег
Газпром
Джерело
Джерело: Facebook В'ячеслава Кириленка
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Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
Не надав жодного факту, а висновки зробив - розумію його особисте незадоволення новою владою, але навіщо опускатися до балаболки.
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Pechenyuk Oleksandr
Pechenyuk Oleksandr
Зекозли!
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Ваня Иванов
Ваня Иванов
ВВП сделал всё, чтобы простые украинцы не замёрзли, транзит сохранился для будущего, но при этом ни копейки не дал заработать бан-дерне у власти. Вот она и бесится.)))
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