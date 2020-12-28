Итак, то, о чем так долго мечтали большевики, меньшевики и те, кто между ними - свершилось... Мы начинаем подводить итоги високосного года.

Весь 2020-й мы с Вами жили в состоянии "накануне". Накануне очередного чуда, или накануне очередного грандиозного шухера, как любил говаривать незабвенный Попандопуло...

С чудесами, конечно, было сложнее. А вот к постоянному шухеру все давно уже привыкли. Это стало естественным состоянием жизни страны.

COVID-19 и бездарная вороватая власть, со своими несбыточными обещаниями закалили и укрепили нас в осознании, что спасение утопающих, дело рук самих... Ну, Вы поняли.

На смену инвестиционным няням и искусственного интеллекта, приходили инвестиционные лавины и интеллектуальные локдауны. Очередные Проекты и Стратегии, Программы и Меморандумы. Вся эта бессмысленная и бессвязная мишура закончилась несостоявшемся ренессансом и инвестиционной гаванью от нашего Президента.

Гаванью затонувших надежд...

Попробуем выделить главные новости и события, с которыми жила Украина в уходящем году. Совершенно очевидно, что пандемия Covid была и остаётся главным событием. Локдауны и карантины, поедание "мышами" всех стратегических запасов Госрезерва и разбазаривание половины антивирусного Фонда на строительство дорог с коррупционными накрутками, бесполезные видосики от Президента и бессмысленные судорожные телодвижения двух правительств. Обо всем этом было немало сказано, а потому нет смысла повторяться. Тем более, что со всеми этими "достижениями" нам придётся вступать в следующий год...

А вот, какие ещё события оказали серьезное влияние на жизнь страны и отдельного гражданина, попытаемся вспомнить. Если не поименно, то хотя бы поквартально..

Итак, в начале года Набсовет УЗ создал антикоррупционный Комитет, руководителем которого был назначен известный "борец с коррупцией" и грантоед Серёжа Лещенко, с зарплатой в 350 тысяч гривен в месяц. Результаты ошеломляющие. На конец года убытки предприятия составили более 10 миллиардов, коррупционные схемы продолжали процветать, а бестолковые кадровые назначения грузинского десанта реформаторов в конце года лишь усугубили ситуацию. И все это происходило под неусыпным контролем со стороны нашего комиссара Каттани и потомственного железнодорожника Лещенко.

В это же время Кабмин Гончарука совершенно грандиозно и безапелляционно презентовал проект "инвестиционных нянь", а Слуги народа съездили в первую загранкомандировку на экономический Форум Давос на деньги Виктора Пинчука и дедушки Сороса. Обещали привезти в Украину триумф и сотни миллионов инвестиций.... Лучше бы эти "зелёные кнопочки" поехали в Трускавец. И дешевле, и позора на весь мир было бы меньше. Многие наши зелёные "экономисты" Мурзилку недавно осилили.

Уже весной, когда был объявлен карантин, Зеленский назначает Михо главным по реформам, переименованный позже в Офис очень простых, но дорогих реформ. В это же время, Украина подписывает Меморандум с МВФ, который практически ставит под сомнение наш государственный суверенитет. Мы обязались регулярно поднимать тарифы, открыть рынок земли, создать все условия для бесконтрольной работы Нефтегаза, продолжить "реформу" Супрун вместе с закупками медикаментов у транснациональных корпораций без тендеров, и практически канонизировать Главу НАБУ Сытника, который к тому времени уже был признан украинским судом коррупционером...

Обещанных МВФ денег Украина в очередной так и не получила, но осадок, как говорится остался...

Кроме того, наша страна умудрилась ввести санкции против российских музеев, театров и библиотек, а американцы сознались в финансировании каких-то биолабораторий на нашей территории. Наши спецслужбы, МИД и другие ведомства торжественно промолчали и глубокомысленно кивали головой. Как говорится, никогда такого не было, и вот опять.

Несмотря на все это, Гончарук уверено заявил о небывалом росте экономики, а министр этой самой экономики Милованов заявил, что нам надо 100 миллиардов и 50 лет, чтобы догнать Беларусь. Во как... в общем, о сколько нам открытий чудных.

Летом закончился карантин. Сотни тысяч людей потеряли свои рабочие места и бизнесы, ведь Государство никак и ничем не компенсировало этот простой. Хотя весь это период рассказывало нам сказки Андерсена, давало советы, как лучше использовать этот период, и настойчиво тянула нас к европейским ценностям. Мол, в них наше спасение от всех бед. Даже ратифицировали Меморандум с ЕС, подтвердив нашу несамостоятельность, отдав очередную порцию собственного суверенитета и остатки собственного достоинства. Мы на законодательном уровне закрепили космические зарплаты членов Набсоветов всех государственных монополий, передачу контроля над будущей судебной реформой и открытие рынка газа. Естественно, под неусыпным контролем активистов и иностранцев. Артема Сытника обещали наградить. И развесить его портреты во всех кабинетах.

Как говаривал Остап Ибрагимович, заграница нам поможет. Запад с нами. Не за грош сдаём свою независимость под бравурные речи и аплодисменты Президента и Премьера.

В качестве вишенки на торте, под давлением лоббистов, приняли игорный Закон, открыв легальный путь к теневому и коррупционном бизнесу, под неусыпным кураторством наших правоохранителей. Европа, она ж такая...

Мы поняли сравнительно давно,

Однако же не раньше, чем воткнулись,

Царь вырубил в Европу лишь окно,

А выпрыгнув мы крепко на&&нулись

Осень ознаменовалось местными выборами и полным фиаско президентской силы, которая с треском провалила выборы мэров всех крупных городов, включая столицу. Кандидаты от Слуг оказывались даже не вторыми. Магия Зе окончательно прошла. Однако, судя по всему, Президент не сделал никаких выводов, победоносно бравируя силой своей партии, которая объединила все идеологии мира. От либертарианства до социализма, от правых до левых, но с элементами секси. В это же время подорожал газ, а Кабмин разработал очередную Стратегию -2030. После гиперлупа Омеляна и 15 аэропортов и 40 миллиардов инвестиций Ганчурука, новая стратегия от Шмыгаля стала очередными ночными поллюциями и имитацией бурного политического оргазма украинской власти.

Именно в это время в США состоялись выборы, на которых победил наш старый знакомый Джо Байден. Для украинских соросят это стало триумфом. Мустафа Найем пошёл на повышение в "Укроборонпроме", став директором по активам и корпаратизации, а Артём Сытник продолжает занимать свой пост, несмотря на то, что он открыто помогал Трампу и Джулиани, преследуя компанию Бурисма, в которой трудился сын Байдена Хантер, а Конституционный суд Украины признал назначение Сытника вообще незаконным. Кстати, в конце года случился еще один кризис. Произошёл раскол между Президентом и КС, который ещё сыграет свою роль в будущих политических сражениях за власть. А сражения эти лишь усилятся в новом году.

А ещё наши доморощенные попандупулы и шариковы рассказали о будущей вакцинации без вакцин, аудите сделанных ими реформ, новых достижениях в оборонном комплексе и борьбе с коррупцией, альтернативными подходами в энергетике, а так же разработали очередную Стратегию. Теперь - развития искусственного интеллекта в законодательстве. Наверное, под предводительством Шмыгаля, Арахамии и других членов этого сказочного террариума профнепригодных, и потерявших совесть, представителей нашей политической элиты.

Апогеем стали постоянные видосики и флешмобы от Президента, которые лишь усугубляли негативные настроения в обществе. Как результат, в конце года более 42% людей назвали Зеленского главным разочарованием года, а уровень доверия-недоверия впервые за полтора года имеет отрицательный баланс.

Во внешней политике тоже без особых достижений. В течении всего года так и не состоялась встреча в Нормандском Формате на высшем уровне, а действия нашего МИДа во главе с Кулебой неоднократно приводили Украину к конфузам и конфликтам со многими странами. В том числе, с Китаем, ряд компаний которого в конце года подали иск на 3,5 миллиардов долларов против Украины в международный Арбитраж за сорванную сделку по "Мотор-Сич"

И конечно, весь год прошёл под эгидой постоянного повышения цен и тарифов, тотальной коррупции на таможне и во всех наших государственных монополиях. УЗ, Энергоатом, Нефтегаз,Укрэнерго, Укроборопром, АМПУ и другие погрязли в долгах, демонизируя многомиллиардные убытки, при этом руководство этих компаний продолжают получать миллионные зарплаты и премии. Реакция Президента и РНБО уже привычно отсутствуют. Как будто бы не замечая того, что ситуация приближается к критической. При этом, обещанное повышение зарплат учителям и врачам, а так же серьёзной помощи малому бизнесу и аграриям никто так и не дождался. Денег нет, но вы держитесь - вот примерный лейтмотив власти в диалоге с собственным народом.

А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо. Несмотря на все усилия власти, народ таки выжил, и взял на себя новые обязательства по преодолению всего того, что эта власть натворила. Как говорится, врачи долго боролись за жизнь больного, но несмотря на это он остался жить.

Вот с этим позитивным настроем и Верой в себя мы и вступаем в новый 2021 год, надеюсь, что обязательно выберемся из этой гавани затонувших надежд и лавины инвестиционных нянечек.