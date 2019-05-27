"Гарячий привіт" Зеленському: Портников розгромив план референдуму в Україні

Приклад референдуму в Великобританії та її виходу з Європейського союзу (Брекзит) може послужити ілюстрацією того, чому не всі політичні питання повинні виноситися на обговорення народу.

Таку точку зору висловив український журналіст Віталій Портников у колонці на сайті "Букви". Він нагадав, що проведення опитування серед британців ініціював прем'єр-міністр Девід Кемерон, який пішов потім у відставку.

Він залишив всю відповідальність на уряді Терези Мей, яка отримала його посаду, але також зібралася йти з політики.

"І ця історія – гарячий привіт прихильникам "народовладдя" в самій Україні – президенту Володимиру Зеленському та його оточенню. Можна, звичайно, влаштовувати референдуми в упевненості, що виборець дозволить себе використовувати для задоволення твоїх політичних амбіцій – але ось тільки немає впевненості, що в країнах навіть із зачатками демократії настрої виборців легко прогнозовані", – висловив свою точку зору Портников.

На його думку, референдум може бути досить небезпечним явищем, оскільки населення більшості країн не готове нести відповідальність за зроблений вибір і може бути політично несвідомим.

"Обрання президентом України Володимира Зеленського – це ж теж "Брекзит", тільки наш, вітчизняний. Це наш виборець проголосував за надію, щоб йому одночасно знижували тарифи, підвищували зарплату і давали в борг. Щоб Росія закінчила війну, а ми нічим не поступилися і відчували себе переможцями. Щоб людина без політичного досвіду, програми, команди і розуміння ситуації зробила чудо", – написав Портников.

Як писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський має намір винести на всеукраїнський референдум питання про формат переговорів із Росією. Йдеться про досягнення мирних домовленостей.

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