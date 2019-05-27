ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
БлогиСвіт

/Політика

"Гарячий привіт" Зеленському: Портников розгромив план референдуму в Україні

1.3тЧитати матеріал російською

Приклад референдуму в Великобританії та її виходу з Європейського союзу (Брекзит) може послужити ілюстрацією того, чому не всі політичні питання повинні виноситися на обговорення народу.

Таку точку зору висловив український журналіст Віталій Портников у колонці на сайті "Букви". Він нагадав, що проведення опитування серед британців ініціював прем'єр-міністр Девід Кемерон, який пішов потім у відставку.

Він залишив всю відповідальність на уряді Терези Мей, яка отримала його посаду, але також зібралася йти з політики.

"І ця історія – гарячий привіт прихильникам "народовладдя" в самій Україні – президенту Володимиру Зеленському та його оточенню. Можна, звичайно, влаштовувати референдуми в упевненості, що виборець дозволить себе використовувати для задоволення твоїх політичних амбіцій – але ось тільки немає впевненості, що в країнах навіть із зачатками демократії настрої виборців легко прогнозовані", – висловив свою точку зору Портников.

Новини
Танцююча королева йде: найяскравіші "виступи" Терези Мей

На його думку, референдум може бути досить небезпечним явищем, оскільки населення більшості країн не готове нести відповідальність за зроблений вибір і може бути політично несвідомим.

"Обрання президентом України Володимира Зеленського – це ж теж "Брекзит", тільки наш, вітчизняний. Це наш виборець проголосував за надію, щоб йому одночасно знижували тарифи, підвищували зарплату і давали в борг. Щоб Росія закінчила війну, а ми нічим не поступилися і відчували себе переможцями. Щоб людина без політичного досвіду, програми, команди і розуміння ситуації зробила чудо", – написав Портников.

Як писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський має намір винести на всеукраїнський референдум питання про формат переговорів із Росією. Йдеться про досягнення мирних домовленостей.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особи
Віталій ПортніковВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
2
1
Смішно
3
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Павлова Оля
Павлова Оля
Моя блaгодарнocть тeм, ктo пoказал мне сaйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁iuncg7 Пpоcтo пpойдя прoстoй oпрoc полyчилa пoчти полyгoдовую зapплaтy)) Пoльзyйтесь, покa eщe есть вoзмoжноcть=)
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Павлова Оля, та вы зае..али, девочки. Там дилдо что-ли продают по дешёвке..?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки