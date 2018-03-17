Гаряча точка: Єльченко заявив про небезпеку з боку Криму

Країни-представники ООН можуть розгорнути більш активні дії щодо Криму, оскільки розвиток подій на півострові робить його все більш схожим на гарячу точку (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Більш того, такий статус уже можна застосувати до нього не тільки через незаконне захоплення Росією, але і через те, що він починає зазіхати на безпеку країн Європейського союзу, зазначив постійний представник України в ООН Володимир Єльченко в інтерв'ю "Голосу Америки".

"Це можуть бути рішення Генасамблеї ООН, і ми готові такі рішення готувати. Ми не будемо обмежуватися тим, чи є Україна в Раді безпеки чи ні", - розповів він.

Єльченко додав, що є багато інших органів ООН, де різні питання, що стосуються проблем Криму, можна і необхідно підіймати, не обмежуючись однією лише Резолюцією про права людини в Криму. За його словами, мова йде про аспекти юриспруденції, озброєння, інформаційного впливу та економіки.

Дипломат також висловив упевненість в тому, що санкції проти Росії будуть тільки посилюватися, а нелегітимні вибори в Криму тільки додадуть впевненості тим країнам, які вже застосували обмеження до агресора або будуть застосовувати.

Як повідомляв "Обозреватель", Україна направила генеральному секретарю ООН, голові Ради безпеки і делегаціям усіх країн-членів офіційні листи, в яких наголосила, що проведення Росією президентських виборів в окупованому Криму порушує Статут ООН.