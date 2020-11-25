Росія в ТКГ проговорилася про свою участь у війні на Донбасі

Таша Адамович Політика 13:03, 25.11.2020 Оновлено: 13:47, 25.11.2020

Росіяни на засіданні Тристоронньої контактної групи 24 листопада фактично визнали себе стороною переговорів та учасниками конфлікту на Донбасі.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів член української делегації в ТКГ, журналіст із Донецька Сергій Гармаш. За його словами, Росія підтримала план з врегулювання конфлікту, запропонований представниками ОРДЛО і навіть запропонувала розглядати його як пропозицію російської сторони.

"Росіяни завжди підтримують усі дії ОРДЛО. Так що сенсація не в цьому. Ось якби не підтримали – була б сенсація. Сенсація полягає в тому, що офіційний представник Росії в ТКГ сказав, що росіяни нічого проти пропозиції від ОРДЛО не мають. До того ж – запропонували розглядати її як пропозицію російської сторони", – уточнив він.

На думку Гармаша, у такий спосіб Росія вперше взяла на себе відповідальність за ухвалення рішень і фактично визнала себе учасницею переговорного процесу та стороною конфлікту.

Як розповів журналіст, пізніше представник РФ виправився, але "слово вже було сказано".

Українська делегація зажадала, щоб росіяни закріпили свою позицію документально, надіславши пропозицію в ТКГ від імені Росії.

"Якщо РФ документально підтвердить свою позицію – це прорив. Він буде означати, що РФ реально включилася в переговори та зацікавлена у вирішенні конфлікту. Якщо ж цього не буде – значить, росіяни нас знову водять по колу, намагаючись суб'єктивувати ОРДЛО та зняти із себе відповідальність", – підкреслив Гармаш.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що Україна представила список із 11 осіб на обмін утримуваними особами та чекає відповідь від ОРДЛО. За словами Леоніда Кравчука, представники України домагатимуться нового обміну найближчим часом, проте терміни голова української делегації в ТКГ не конкретизував.

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