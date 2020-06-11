Включення України представників ОРДЛО до складу тристоронньої контактної групи зламало сценарій Росії, а під час останніх переговорів їхня делегація виконувала функцію спостерігачів.

Про це виданню "ГОРДОН" розповів представник Донецької області на переговорах ТКГ журналіст Сергій Гармаш. За його словами, Росії невигідно те, що Україна виконала пункт Мінських угод про консультації з представниками окремих районів Донецької та Луганської областей.

"Росія вважала, що такими представниками будуть запрошені нею її ж представники, які проживають на окупованій території. Україна виконала пункт дослівно. У Мінських угодах записано, що Донецька і Луганська області є адміністративними одиницями України, відповідно, вона призначає представників ОРДЛО, з якими погоджує дії по політичному майбутньому регіону. Я вважаю, це логічно", – заявив він.

Також Гармаш зазначив, що українська сторона зацікавлена в тому, щоб люди, які виїхали з окупованих територій з політичних мотивів, могли повернутися додому і відчувати себе в безпеці.

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За його словами, на переговорах росіяни ведуть себе як спостерігачі. Наприклад, глава російської делегації Борис Гризлов сидів настільки далеко від екрану, що його міміку, а відповідно, і реакцію, розгледіти було неможливо.

"Росія вибрала цікавий хід. Якщо наші обличчя і представників ОБСЄ камера показує близько, то Гризлов сидить так далеко, що ми не бачимо його реакцію. Зрозуміти, як він сприймає наші доводи, можна тільки по вербальним знакам. Вчора в своєму виступі я зробив дипломатичну помилку: назвав ОРДЛО окупованою Росією територією, і Гризлов обурився. Він закликав використовувати лише ту лексику, яка є в Мінських угодах. В цілому він реагував, але досить мляво. Росія представляє себе як спостерігач. В основному виступають балакучі голови, які її представляють. В цьому і проблема. Тільки коли Росія включиться, може бути конкретна розмова, а поки (у мене склалося таке враження) вони просто заговорюють зуби", – підкреслив співрозмовник.

Гармаш також сказав, що поява в складі української делегації людей з Донецької та Луганської областей зламала сценарій росіян. Тепер їх сторона має намір теж підключати до переговорів своїх представників.

"Ці консультації мають сенс, тому що ми формально виконуємо Мінські угоди. Росія поставила умови прямого діалогу з ОРДЛО. Ось ми і виконали його. Це важливо. Потрібно все розставити на свої місця: людей, які раніше представляли ОРДЛО, запрошувала Росія, і тепер у неї є вибір – включити їх в свою делегацію, як нас включили в українську. І ми будемо розмовляти більш конкретно. Включення нас в українську делегацію зламало сценарій Росії. Було видно, що вони ще не знають, що з цим робити, як себе вести . А потім ми показуємо, що або "Мінськ" починає конструктивно працювати, або вони самі його доведуть до абсурду. Вони вже заявили, що включать в переговори ще якихось своїх представників ", – повідомив Гармаш.

Як повідомляв OBOZREVATEL, представники Росії на засіданні Тристоронньої контактної групи майже не вели діалогу з Україною. При цьому делегати з ОРДЛО – хамили і перебивали модераторів.