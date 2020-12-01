Гармаш розповів, чим Росія шантажує Україну в ТКГ

Вікторія Довгань Політика 14:37, 1.12.2020 Оновлено: 14:37, 1.12.2020

Росія на переговорах в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу намагається шантажувати Україну загрозою зриву обміну полоненими.

Як пише LIGA.net, про це заявив журналіст, представник української делегації в ТКГ Сергій Гармаш. За його словами, подібну тактику країна-агресор намагається застосовувати у всіх гуманітарних питаннях.

"Вони хочуть, щоб Верховна Рада ухвалила постановою їх так звану дорожню карту. І тоді, і зараз вони прив'язують всі гуманітарні питання, в тому числі обмін полоненими, до цих своїх політичних вимог. Фактично це шантаж", – зазначив Гармаш.

Це підтвердив і голова української делегації в ТКГ, перший президент України Леонід Кравчук. Він підкреслив, що Росія на переговорах блокує будь-які кроки, включаючи ті, які носять суто технічний характер.

У якості прикладу політик навів перешкоджання з боку окупантів відкриттю двох контрольно-пропускних пунктів на лінії розмежування.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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