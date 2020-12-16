Гармаш назвав привід, який Росія використовує для блокування обміну полоненими

Росія зриває обмін полоненими, мотивуючи це необхідністю процесуального очищення вже давно звільнених дев'яти осіб.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив представник української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Сергій Гармаш за підсумками засідання 16 грудня. Він зазначив, що для цього немає юридичної можливості.

"Вони як і раніше блокують обмін, вимагаючи процесуальної очищення 9 осіб, яких ми віддали ще під час минулого обміну. "Очистити"їх без їхнього бажання або присутності ми юридично не можемо, а їхнє бажання та місцезнаходження невідоме не тільки нам, а й їхнім адвокатам. Та сторона це знає", – пояснив він.

Також Гармаш зазначив, що представників Міжнародного комітету Червоного Хреста не допускають до утримуваним в ОРДЛО, пояснюючи це "карантинними обмеженнями". За його словами, за чотири місяці вдалося відвідати тільки чотирьох чоловік.

Представник української делегації підкреслив, що це є порушенням домовленостей саміту "нормандської четвірки" в Парижі.

"Найцинічніше те, що на одну чашу терезів кладеться процесуальне очищення людей, які вже вільні і яким це очищення в Україні особливо і не потрібне, а на іншу – свобода, життя і здоров'я тих, хто роками сидить в підвалах", – обурився Гармаш.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час засідання 16 грудня глава український делегації в ТКГ Леонід Кравчук зажадав від Росії взяти на себе відповідальність за виконання домовленостей, досягнутих в Парижі. Йдеться про звільнення утримуваних осіб, розблокування роботи КПВВ, доступ на окуповані території спостерігачів, а також розведення сил і розмінування.