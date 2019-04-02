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Ганна Маляр
Ганна Маляр
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Результати першого туру - це тиха революція

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Я намагалась усвідомити результати першого туру і ось до яких висновків прийшла. Нижче не про персоналії, а про процеси.

Після Революції гідності стало очевидно, що суспільство мусить рухатись далі та змінювати владу вже на виборчих дільницях.

Петро Порошенко i Володимир Зеленьскій вийшли до другого туру

Петро Порошенко i Володимир Зеленьскій вийшли до другого туру

Такі результати першого туру - це тиха революція, це спроба людей усунути владу шляхом голосування, а не Майдану. І це крок вперед з точки зору розвитку відносин між владою і суспільством.

Можливість легально змінювати владу є серйозним запобіжником революцій.

Більше того, виборці вже готові не голосувати за кандидатів, які були при владі і не виконали обіцянки. Тобто, замкнене коло "на манєже всьо тє же" - розірване.

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Інша справа - особистість Зеленського, яка викликала стільки дискусій. Нажаль, крім нього у першій п'ятірці більше не було кандидатів, які б до виборів не займали високі державні посади. Тобто в виборців, які хотіли легально змінити владу, особливого вибору не було.

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Автор
Ганна МалярГанна Маляр
Особи
Петро ПорошенкоВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Выборы 2019Выборы Президентавибори в Україні
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