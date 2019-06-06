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"Ганебно і безпорадно": Кириленко розкритикував стратегію Зеленського щодо Донбасу

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Стратегія президента Володимира Зеленського щодо Донбасу спрямована на дію в односторонньому порядку зі сторони України і є початком плазування перед Москвою.

Таку думку висловив віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко у Twitter. За його словами виглядає це ганебно і безпорадно.

В’ячеслав Кириленко

В’ячеслав Кириленко

Погляд

"Зрозумів стратегію Зеленського щодо Донбасу. Все в односторонньому порядку: у відповідь не стріляти, блокаду зняти, а фінансування, навпаки, розпочати. Для цього і олігархів на анонсовану зустріч він збирає. Виглядає це все ганебно і безпорадно. Як початок плазування перед Москвою", – написав Кириленко.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, глава української делегації на переговорах у Мінську Леонід Кучма запропонував ввести норму "не стріляти у відповідь" у нових домовленостях про "режим тиші" на Донбасі.

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Тема
мінські домовленості
Особа
В'ячеслав Кириленко
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