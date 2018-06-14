"Ганебна команда Путіна": в Європарламенті закликали до бойкоту ЧС-2018

У Європейському парламенті закликали світових лідерів до бойкоту Чемпіонату світу з футболу 2018 року в Росії.

Зокрема, як передає УНІАН , про це йшлося під час дебатів на засіданні Європарламенту в Страсбурзі (Франція) 14 червня.

Так, депутат Чарльз Теннок (група Європейські консерватори і реформісти) нагадав, що українські політв'язні Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух та інші протестують проти судового переслідування і незаконного позбавлення волі російською владою за висловлювання опозиційних поглядів, зокрема у зв'язку з анексією Криму.

"Росія стане глобальним центром уваги протягом наступного місяця, але моя група сьогодні потребує негайного і безумовного звільнення Сенцова і його співгромадян-бранців, засуджених країною, яка не має законної юрисдикції над ними, з політичних мотивів. Я також закликаю європейських політичних лідерів утриматися від відвідування Чемпіонату світу 2018 року і засудити постійну неповагу Росією багатосторонніх норм, на яких ґрунтується світовий порядок, в Криму, на сході України, в Європейському Союзі або в політичному процесі США", - сказав Теннок.

У свою чергу депутат Європарламенту Ребекка Хармс (група Зелені - Європейський вільний альянс) заявила, що Чемпіонат світу з футболу в Росії "затьмарений" через ситуацію з Сенцової, який 14 травня розпочав голодування.

"Меншини, а також опозиційні сили в Росії піддаються переслідуванням або тиску в контексті кримінальної відповідальності. Через чотири роки після завершення Олімпійських ігор в Сочі Володимир Путін нічого не зробив, щоб зробити світ більш мирним місцем, навіть навпаки - він тепер менш мирний", - наголосила Хармс.

Як в свою чергу сказав депутат Європарламенту Петрас Аустрявічус (група Альянс лібералів і демократів за Європу), він очікує, що ті, хто братиме участь у матчах Чемпіонату, не стануть "ганебною частиною команди Путіна".

Нагадаємо, раніше стало відомо, хто зі світових лідерів прибуде 14 червня на церемонію відкриття Чемпіонату світу-2018.