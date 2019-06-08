"Ганьба!" "Піарник" Гройсмана засвітився у Смешка

Нардеп від БПП Вадим Денисенко, який був постійним представником Кабінету міністрів в парламенті, приєднався до партії Ігоря Смешка "Сила і честь".

Про це Денисенко повідомив в Facebook в суботу, 8 червня, за підсумками з'їзду політичної сили.

"Я вважаю, що єдина сила, яка сьогодні може не допустити скочування країни до реваншу або популізму - це саме "Сила і честь" Ігоря Смешка", - стверджував Денисенко.

Денисенко і Мірошниченко Facebook Денисенко

При цьому він заявив, що буде видаляти користувачів, які будуть писати про зв'язок партії Смешка з кумом голови РФ Віктором Медведчуком.

Примітно, що багато користувачів не оцінили такого кроку Денисенка, однак їх негативні відгуки в коментарях видаляються.

З'їзд партії Ігоря Смешка "Сила і честь" Facebook Денисенко

З'їзд партії Ігоря Смешка "Сила і честь" Facebook Денисенко

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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