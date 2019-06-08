"Ганьба!" "Піарник" Гройсмана засвітився у Смешка

Нардеп від БПП Вадим Денисенко, який був постійним представником Кабінету міністрів в парламенті, приєднався до партії Ігоря Смешка "Сила і честь".
Про це Денисенко повідомив в Facebook в суботу, 8 червня, за підсумками з'їзду політичної сили.
"Я вважаю, що єдина сила, яка сьогодні може не допустити скочування країни до реваншу або популізму - це саме "Сила і честь" Ігоря Смешка", - стверджував Денисенко.
Денисенко і Мірошниченко
Facebook Денисенко
При цьому він заявив, що буде видаляти користувачів, які будуть писати про зв'язок партії Смешка з кумом голови РФ Віктором Медведчуком.
Примітно, що багато користувачів не оцінили такого кроку Денисенка, однак їх негативні відгуки в коментарях видаляються.
З'їзд партії Ігоря Смешка "Сила і честь"
Facebook Денисенко
З'їзд партії Ігоря Смешка "Сила і честь"
Facebook Денисенко
Як повідомляв OBOZREVATEL:
після висунення Смешка на вибори президента України спливла інформація про гучні скандали, в яких він замішаний.
Наприклад, стало відомо, що він тримає на банківських рахунках $121,8 тис., €112,9 тис., 9,3 тис. грн, а також $270 тис. готівкою. Крім того, Смешко досі володіє орденом Дружби народів (Російська Федерація).
Екс-голова СБУ Микола Маломуж розповів, що свого часу Смешко був призначений на посаду голови СБУ як креатура Віктора Медведчуканапередодні президентських виборів 2004 року.
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