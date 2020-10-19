Галаєви з Сум пояснили, чому балотуються в депутати від різних партій

Расул Галаєв пояснив, чому його сім'я балотується в Сумську міську та обласну ради від трьох різних партій.

Як розповів він "Стране", в його родині цій ситуації навіть не надавали значення.

"Батько вже депутат вп'яте, і він завжди був безпартійним. Коли змінилося виборче законодавство – необхідно було бути від партії. Після революції я теж почав брати участь у політиці, ми з товаришами почали займатися партією "УДАР" у Сумах. Це було в 2014 році. у 2015-му "УДАР" об'єднався з партією Петра Порошенка, і автоматично ми залишилися в партії "ЄС", – зазначив Галаєв.

За його словами, батько завжди привчав синів до самостійності, "в руки давав вудку, а рибу говорив, щоб витягали самі".

"Тому я залишаюся зі своїми друзями на місцях, і ми йдемо від партії "ЄС". Батько по своїй лінії йде з "Батьківщиною", – додав кандидат.

У цьому році також його брат Рустам виявив бажання взяти участь у політиці, йому більше імпонує президент України Володимир Зеленський.

"Тому у нас демократичний до цього підхід, немає нав'язування, мовляв, куди скаже батько, туди й підемо", – підкреслив Галаєв.

Як писав OBOZREVATEL, у Сумську міську та обласну ради балотується сім'я Галаєвих, однак від різних політичних партій.

Батько Магомед-Шаріпов Галаєв – від "Батьківщини", старший син Рустам Галаєв – від "Слуги народу", а молодший син Расул Галаєв – від "Європейської Содідарності".