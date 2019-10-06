Гайдукевич: сьогоднішній Майдан – меседж владі зупинитися

Тисячі людей на майдані в Києві і на майданах в багатьох містах України – прийшли не протистояти, а заявити, що їх не влаштовує відмова влади від державності України.

На цьому наголосив член президії Центральної ради партії "Європейська Солідарність" Віталій Гайдукевич під час Всеукраїнського віче на Майдані “Зупинимо капітуляцію”, передає сайт політсили. За його словами, відводити українські війська зі своєї території під час війни – це зрада державних інтересів.

“Почути і зробити висновки з почутого і відреагувати на почуту думку і позицію громадян і те відеозвернення з поясненнями, яке кілька днів тому було оприлюднено президентом, було ні про що. Там не було видно людини, яка хоче чути і за наслідками почутого щось робити для країни. Тому важко прогнозувати чи з’явиться це "чути" після сьогоднішньої акції, яка відбувається як в столиці, так і у всіх великих містах України", – зауважив він.

Мітинги проти капітуляції Обозреватель

Гайдукевич зазначив, що люди, які прийшли на Майдан в Києві, і на майдани по України, прийшли не протистояти, а заявити, що вони громадяни цієї країни, яких не влаштовує те, що влада відмовляється від державності України. Відводити українські війська зі своєї території під час війни – це є зрада державних інтересів.

Член президії Центральної ради партії "Європейська Солідарність" акцентував: "Перше, що хочуть люди, які стоять на майдані, аби їх почали чути, і дослухалися. Їхнє основне прагнення сьогодні – це вступити в прямий діалог з людьми, які станом на тепер знаходяться на Банковій в ролі керівництва держави".

Також Гайдукевич наголосив, що не варто говорити про якусь радикалізацію ситуації, варто лише розуміти, що будь-яка імплементація будь-якої формули має проходити через парламент.

"Є ще попереду кілька кроків, які має зробити влада і ці кілька кроків є кількома шансами для Зеленського зупинитися. Сьогоднішній майдан – це меседж владі: зупинитися", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у неділю, 6 жовтня, небайдужі українці влаштували масові мирні мітинги проти підписання Україною "формули Штайнмаєра" у низці найбільших міст. Вони побоюються, що цей крок призведе до повної капітуляції держави перед країною-агресором Росією.

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