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4 грудня • оновлено в 16:43
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"Гачок для Кремля": Портников пояснив демарш президента Казахстану з Кримом

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Скандальна заява президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва про те, що окупацію Криму Росією не варто вважати анексією, має під собою винятково меркантильні інтереси. Таким чином Токаєв намагається здобути прихильність Кремля і стати повноправним главою своєї країни, вийшовши з тіні Нурсултана Назарбаєва.

Таку думку озвучив у статті для "Еспресо" український журналіст, публіцист Віталій Портников. Він також підкреслив, що скандальний випад Токаєва є серйозним прецедентом, адже суперечить міжнародному праву і позиції його попередника, який уникав подібних формулювань.

"Токаєв пішов набагато далі свого обережного попередника. Але чому? Відповісти на це питання не так вже й складно. Слова Токаєва призначені одній-єдиній людині – Володимиру Путіну. Зараз другий казахстанський президент знаходиться в непростих відносинах з першим. І з родиною Нурсултана Назарбаєва. Тобто з тими людьми, які й привели його до влади. Токаєв не хоче бути декоративним президентом, він хоче стати справжнім главою держави", – пише Портников.

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Касим-Жомарт Токаєв

Касим-Жомарт Токаєв

"Радіо Свобода"

Разом з тим, підкреслив він, зробити це Токаєву нереально, коли всі важелі влади як і раніше зосереджені в руках Назарбаєва і перший президент тільки підсилює функції глави в Раді безпеки країни. Крім того, на чолі парламенту Казахстану – дочка Назарбаєва, Даріга.

"До своїх виборців Токаєв апелювати не може. Він точно знає, що це – радянські виборці, які проголосують за того, кого скажуть. І якщо завтра Назарбаєв передумає з наступником, то президентство Токаєва завершиться. Виборець Токаєва – це Назарбаєв. Але є ще один "виборець" – Путін. Якщо хижі казахстанські клани побачать, що президент користується підтримкою Москви, вони можуть підтримати його в протистоянні з сім'єю "батька нації", – робить висновок журналіст.

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Отже, саме тому Токаєв повинен демонструвати куди більшу лояльність Кремлю, ніж та лояльність, яку свого часу демонстрував Назарбаєв. Портников впевнений, що Токаєв добре знає хворі місця Путіна: главу країни-агресора бісить той факт, що Росія залишилася в ізоляції і з питанням Криму, і з питанням визнання незалежності грузинських автономій.

"Тому Крим – це саме той гачок, на який повинна спійматися кремлівська "золота рибка". Ну а потім її завдання – виконати бажання Токаєва і допомогти йому позбутися від опіки Назарбаєва. При цьому ніякого визнання Криму російським і в цьому випадку не відбудеться. Якщо Токаєв раптом стане повноцінним президентом Казахстану, він одразу ж забуде свої слова про анексію і повернеться до формули Назарбаєва: що сталося, те сталося", – розкрив хитрість лідера Казахстану Портников.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Чехії Мілош Земан визнав незаконно анексований Крим нібито частиною Росії. Так, він запросив на урочистий захід в своїй країні представників кримськотатарської організації, яка симпатизує Кремлю.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Анексія Криму
Особи
Касим-Жомарт Токаєв Володимир Путін Нурсултан Назарбаєв Віталій Портніков
Місце
Казахстан
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Pollak John
Pollak John
он уже на жабу похож а всё бредит величием .
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semenovich semen
semenovich semen
Посмотрите внимательно на фото Касыма-Жомарта Токаева. Человек-зомби - затравленный и не свободный, постоянно боится не угодить хозяину Кремля. У такого нет и не может быть собственного мнения, он просто путинский попугай.
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фил филька
фил филька
очевидные вещи говорит казах. а портников пытается натянуть крокодила на модные ботинки)))
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Борисс Робот
Борисс Робот
фил филька, казах это и есть крокодил которого натянул Назарбаев на модные ботинки...
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