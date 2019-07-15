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Габібуллаєва: "ЄС" вимагає від директора ДБР Труби припинити політичні переслідування

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Люстрація директора Державного бюро розслідувань Романа Труби – це питання національної безпеки.

Про це активісти партії "Європейська солідарність" заявили в понеділок, 15 липня, у головному офісі відомства. Основною вимогою акції було негайне припинення політично мотивованих переслідувань волонтерів і добровольців, які з 2014 року чинять опір російській агресії, повідомляє пресслужба політсили (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Події останніх тижнів показали, що директор ДБР Роман Труба діє в інтересах ФСБ Російської Федерації. Люстрація Труби – це питання національної безпеки. За його керівництва бюро перетворилося на інструмент переслідування опозиційних кандидатів у народні депутати, знищення волонтерського руху, дискредитації Збройних сил України", – заявила лідер молодіжного крила партії "ЄС", кандидат у народні депутати Дінара Габібуллаєва.

Активісти партії "Європейська солідарність"

Активісти партії "Європейська солідарність"

Пресслужба "ЄС"

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Вона нагадала, що з початком виборчої кампанії слідчі ДБР відкрили низку кримінальних проваджень, за якими почалися переслідування кандидатів у народні депутати від політсили "Європейська солідарність".

Активісти партії "Європейська солідарність"

Активісти партії "Європейська солідарність"

Пресслужба "ЄС"

Активісти партії "Європейська солідарність"

Активісти партії "Європейська солідарність"

Пресслужба "ЄС"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ДБР викрили на "зливі" держтаємниці. Також адвокат запідозрив відомство у роботі на країну-агресора.

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Особа
Роман Труба
Місце
Україна
Теги
Партія "Європейська солідарність" Державне Бюро Розслідувань
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Кокорин Виктор
Кокорин Виктор
Не ту страну назвали Гондурасом.
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Bonneau Margaret
Bonneau Margaret
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Popovych Zinaida
Popovych Zinaida
Труба Трубі!! Хай у Львів і не потикається зрадник...
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