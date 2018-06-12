Гаазький "подарунок" України Росії: що це означає і як працює

Україна 12 червня подала в Міжнародний Суд ООН в Гаазі Меморандум у справі про застосування Міжнародної конвенції про заборону фінансування тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Про те, що це означає, і як справу проти Росії буде просуватися в МУС детально на своїй сторінці в Facebook розповіла заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль.

ЧИМ ВАЖЛИВИЙ МЕМОРАНДУМ?

Як пояснює заммініста, Меморандум - рубікон в розгляді справи, оскільки це основний елемент письмової частини судового провадження в суді ООН.

"У ньому зібрано факти, на яких базується позов України, та викладено наші правові аргументи (стаття 49 Регламенту Суду). Варто також підкреслити, що після завершення письмової частини провадження, жоден новий документ не може поданий на розгляд Суду без згоди сторін (стаття 56 Регламенту Суду). Відтак – після подання Меморандуму – подальша дискусія сторін буде базуватися на критиці і захисті того, що наведено в Меморандумі", - пише Зеркаль.

У ЧОМУ ПОЛЯГАЄ ПРАВОВЕ ВИМОГА УКРАЇНИ?

"По-перше, від 2014 року на території України незаконні збройні формування скоїли ряд актів, які вважаються терористичними відповідно до Конвенції. Зокрема, мова йде про збивання літака МН-17, про обстріл мирних жителів Маріуполя, Краматорська, Авдіївки, Волновахи і про терористичних актах в Харкові, Одесі та Києві ", - підкреслила Зеркаль.

По-друге, Росія поставляла зброю і координувала вчинення цих актів, являє собою фінансування тероризму, відповідно до Конвенції.

Тому, на думку української сторони, Росія повинна понести відповідальність як держава за порушення вимог Конвенції щодо запобігання такого фінансування тероризму.

"Також Росія, в порушення законів окупації, яка сама по собі є неправомірною, застосовує своє законодавство з метою дискримінації кримських татар і українців у Криму", - додала заступник міністра.

ЧОМУ ПОЗОВ СТОСУЄТЬСЯ САМЕ ЦИХ ПОРУШЕНЬ?

Агресія Росії проти України тягне порушення надзвичайно широкого кола міжнародних правових норм. Поставки зброї незаконних збройних формувань, класифікується як фінансування тероризму, і дискримінація український і кримських татар в незаконно окупованому Криму - лише окремі епізоди протиправних діянь РФ.

"Україна, згідно зі статтею 33 Статуту ООН, намагається врегулювати всі спори, пов'язані з порушенням РФ своїх зобов'язань через широкомасштабну і багатовимірну агресію проти нас. Ми сумлінно намагаємося врегулювати ці правові спори шляхом переговорів та іншими визначеними Статутом ООН. На жаль Росія не тільки недобросовісно, просто зухвало, підійшла до спроб знайти рішення цих спорах. Більш того, Росія наполегливо вважає, що немає ніяких суперечок і не може бути мови про визнання нею будь-яких порушень. Тому Україна доводиться шукати інші передбачені Статутом ООН можливості врегулювати суперечки мирно. Наприклад, ми, спільно з іншими державами, громадяни яких постраждали в результаті аварії літака, запропонували Раді Безпеки ООН створити окремий трибунал по МН-17. Росія, незважаючи на всі втрати для своєї репутації, єдина виступила проти цивілізованого і правового способу відновлення справедливості", - пояснює Зеркаль.

Логічним продовженням зусиль України мирно вирішити суперечки з РФ є ініціювання справ в міжнародних судових інстанціях в правових спорах, за якими існує обов'язкова юрисдикція таких судових органів. Питання порушення прав українців і кримських татар, гарантованих згаданими Конвенціями, що належать до компетенції Міжнародного Суду ООН і стали предметом позову України проти РФ.

ДОСТАТНЬО ДОКАЗІВ?

Меморандум складається з 29 томів і містить понад 17 500 сторінок свідчень, документів та інших доказів у справі. Це дуже багато. Зазвичай, меморандуми у справах, які розглядає Суд ООН, є істотно меншими за обсягом. Взагалі в практику розгляду справ у суді ООН є правило - подавати мінімально достатню кількість доказів. Ми намагалися не вийти за рамки того, що досить. Але все одно обсяг великий. Чи не це є дві причини.

"По-перше, рік тому світ побачив, що Росія навіть перед суддями говорить на біле - чорне і просто бреше. Це порушення всіх традицій, бо держави в суді по-різному тлумачать факти і норми, але не брешуть. Всі пам'ятаємо казки про зброю , "знайдену в шахтах". По-друге, Росія докладає всіх зусиль, щоб переконати світ, що це не вони і в кінці кінців - ви нічого не доведете. Російська гра в приховування правди, яка навіть отримала термін "plausible deniability", покладає на нас додатковий тягар докази очевидного - дії Росії спрямовані на терроризування і залякування людей на Донбасі і в Криму. Тому нам і довелося дуже ретельно підійти до рівня доведеності фактів, на яких базується наш позов", - пояснила Зеркаль.

Зібрати докази вдалося завдяки активній і ретельній роботі ГПУ, СБУ, Нацполіціі, Генштабу та інших органів державної влади. Важливою виявилася і робота неурядових організацій та експертів, які збирають докази порушень міжнародного права в Криму і на Донбасі.

ЯК ДОВГО ТРИВАТИМЕ РОЗГЛЯД СПРАВИ?

Після представлення Меморандуму Росія отримає право подати свої заперечення про наявність юрисдикції в Суду розглядати цю справу. Так само як і в справі Грузія проти Росії, остання скористається цим правом і через три місяці ми отримаємо ці заперечення. З огляду на існуючу практику, розгляд питання про юрисдикцію займе близько півтора року. Після чого триватиме письмове та усне стадія розгляду справи. Загалом, все займе ще кілька років.

"Виглядає дуже довго, враховуючи страждання людей на Донбасі і в Криму. Але поки йде судовий розгляд, Росія має можливість в будь-який час визнати неправомірність своїх дій та врегулювати ситуацію. Про це підкреслюють всі наші партнери як в безпосередньому діалозі з РФ, так і в нормандському форматі або мінському процесі. А якщо Росія і далі буде впиратися, то відповідальність Росії як держави за міжнародні протиправні дії буде встановлена ​​судом. Так чи інакше - справедливість восторжествує", - резюмувала Зеркаль.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 квітня Міжнародний суд ООН оголосив відразу кілька рішень у справі за позовом України проти Росії. Так, суд визнав за собою юрисдикцію prima facie для розгляду даної справи .

Крім того, суд заявив, що Україна не надала достатньо доказів фінансування Росією тероризму . Разом з тим Міжнародний суд ООН погодився на введення заходів за позовом України проти РФ в частині захисту національних меншин в Криму.

Також суд зобов'язав Україну і Росію повністю виконувати всі положення досягнутих в Мінську домовленостей.