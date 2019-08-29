Фуршет, п'ята швидкість і шорт-лист завдань: про що говорив Зеленський у Раді

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Верховна Рада України нового скликання у будь-якому випадку увійде в історію, проте в якому світлі, це вже залежить від народних обранців.
Мова глави держави перед нардепами почалася з попередження. "Будь ласка, давайте менше зайвих діалогів. Давайте вже працювати, давайте вже голосувати! Я вас дуже прошу, народ чекає. Добре? Менше СМСок, більше законів! Ми всі чекаємо!" – сказав він. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
Зеленський пояснив, що для нього не складає труднощів розпустити парламент, тому новій Раді є, над чим замислитися.
Володимир Зеленський у Раді
Офіс президента
Також були оголошені основні завдання: зміцнення нацбезпеки й оборони, завершення війни на Донбасі і повернення анексованого Росією Криму.
Далі наводимо повний текст виступу Зеленського перед нардепами 29 серпня мовою оригіналу:
"Я вітаю Верховну Раду України 9-го скликання зі вступом у повноваження та початком роботи. Так незвично бачити цю залу заповненою.
Хочеться, щоб так було завжди, а не лише коли фуршет з нагоди урочистого засідання. Працюйте!
Дорогі українці! Нещодавно минуло 100 днів моєї президентської каденції. Було багато різних оцінок, але повірте: найкритичнішу оцінку я даю собі сам. Цей період можна назвати тихою прогулянкою в сутінках, з вимкненими фарами та на першій швидкості.
Я впевнений, що зараз країна нарешті зможе ввімкнути п’яту швидкість і впевнено рухатися шляхом змін. Я дуже радий, що у нас з’явився парламент, який справді готовий працювати. Не займатися популізмом, не завалювати важливі рішення тисячами безглуздих поправок, а втілювати реальні реформи, яких втомилися чекати і громадяни України, і весь цивілізований світ.
Я щасливий, що найближчим часом з’явиться дієздатний та ефективний уряд. Який представить програму дій до затвердження річних інвестиційних програм міжнародних інвесторів, а отже – Україна буде у фокусі їхньої уваги
Владимир Зеленский в Раде
Офис президента
Шановні депутати! Насправді вітати вас було б певним злорадством. Рівень довіри до нового парламенту – величезний, а отже – рівень відповідальності та очікувань ще більший. Перед вами низка викликів та завдань. Це і впровадження народовладдя, і довгоочікуване зняття депутатської недоторканності, і закон про імпічмент. Це дієва реформа правоохоронних органів та судової системи. Продовження реформ децентралізації та євроінтеграції.
Це лібералізація економіки, створення потужного інвестиційного магніту для залучення іноземних інвестицій. Побудова цифрової держави у смартфоні, коли черги у держустановах та пекельна бюрократія підуть у минуле. Це подолання рейдерства, монополій і контрабанди. Здобуття реальної енергетичної незалежності, енергоефективності та вирішення проблем з тарифами. Розбудова промисловості, аграрного сектору, інфраструктури, медицини. Покращення нашої освіти та відродження української науки.
І найголовніше – зміцнення національної безпеки та оборони, завершення війни на Донбасі та повернення анексованого Російською Федерацією Криму.
Усього цього очікує суспільство, і все це нам з вами належить зробити. Вже зараз точно зрозуміло: Рада цього скликання увійде в історію. Питання одне – як саме? Ви маєте всі шанси потрапити до підручників як парламент, який зробив неймовірне. Який втілив усе, що не змогли зробити за попередні 28 років. Як парламент, де не було бійок, прогулів, кнопкодавства – вся Україна вас дуже просить про це, а тільки конструктив та щоденна кропітка робота на благо українського народу.
Або ви, не дай Боже, ввійдете в історію як парламент, який проіснував найменше. Один рік. Фактично це ваш, це наш випробувальний термін. Повірте, я вже знаю, що розпускати Верховну Раду – не так страшно. Але я щиро сподіваюсь, що цього не станеться. Давайте зробимо це разом! Дякую! Слава Україні!".
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