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/Політика

Фукс — у справі: Коломойський підтвердив участь олігарха в партії Кернеса

5.3тЧитати матеріал російською

Олігарх Ігор Коломойський підтвердив, що скандальний путінський мільярдер Павло Фукс і народний депутат України від "Відродження" Віталій Хомутиннік займаються партією "Довіряй справам".

У її складі на вибори до Верховної Ради мають намір іти мери Харкова і Одеси Геннадій Адольфович Кернес, який раніше підтримував п'ятого президента України Петра Порошенка, і Геннадій Труханов. Про політичний проект Коломойський розповів в інтерв'ю "Українській правді".

Він зізнався, що і сам зустрічався з Хомутинніком і Фуксом для обговорення питання так званої партії мерів.

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Коломойський взявся за "партію мерів" Хомутинніка і Фукса

Ігор Коломойський

Ігор Коломойський

"Цензор.НЕТ"

"Ось щойно зустрічався з Хомутинніком і Фуксом. У нас є спільні питання: комерційні питання, політичні. Чули, оголосили про те, що новий політичний проект створюється? "Довіряй справам", – сказав олігарх, додавши, що його роль у зазначеному проекті – винятково консультативна.

На запитання журналіста, яке відношення має одіозний Фукс до партії "Довіряй справам", Коломойський відповів, що олігарх є найближчим другом Кернеса, який її створює.

"Фукс особисто на вибори не йде. Але він зацікавлений, тому що там Харків повинен бути представлений досить по-представницькому", – підкреслив Коломойський.

Водночас відповіді на запитання, чи давав Фукс кошти на партію Кернеса, мільярдер уникнув.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Хомутиннік разом із Фуксом створили нову політичну партію "Довіряй справам", куди увійшли мер Одеси Геннадій Труханов і голова Харкова Геннадій Кернес.

Також російський олігарх Павло Фукс хоче стати тіньовим "наглядачем" свого рідного міста Харкова і визначається з кандидатурою губернатора області. Головним претендентом на цей пост нібито є перший заступник мера Харкова Геннадія Кернеса – Ігор Терехов.

Зазначимо, що Фукс не має законних підстав перебувати в статусі громадянина України, оскільки заволодів документами обманним шляхом.

Крім того, Фукс розгорнув масштабну дискредитаційну кампанію проти глави редакційної ради OBOZREVATEL Михайла Бродського через те, що ЗМІ опублікувало низку резонансних статей про те, як олігарх провернув хитру схему з боргами Київського метрополітену.

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Особи
Ігор КоломойськийГеннадій КернесГеннадій ТрухановПавло ФуксВіталій Хомутинник
Місце
Україна
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Махно Володимир
Махно Володимир
дело в том что Труханов, Кернес, Фукс и еще некоторые депутаты, решили сделать свою страну внутри страны! со своими правилами и законами и в подчинении кремля. Их задача контролировать города на уровне кремля!
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Albioni Tomaso
Albioni Tomaso
леня зе, можете "почитати", тільки сидячи у морозильній камері, що в підвалі готелю "National" у Харкові, яка належить Кернесу. В тій камері вже багато людей "читало" "програму Кернеса"
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леня зе
леня зе
Махно Володимир, где можно почитать ихнюю "платформу"?
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