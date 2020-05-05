Фуфломіцин від Бондаренка: в лікарню Черкас доставили сумнівні ліки

Володимир Компанієць Політика 21:12, 5.05.2020

Ось так і живемо. Черкаська міська рада у себе на сторінці і на офіційному сайті виклала звіт про отримання суперефективних ліків, про які домовився особисто мер Бондаренко!!!, і які "допомагають людині або зовсім не захворіти вірусною хворобою, або перенести її у набагато легшій формі".

І тепер голова бюджетної комісії міськради Юрій Тренкін, навіть "розглядає можливість придбання цього препарату, щоб потім роздати його тим, хто цього потребує. Приміром, тим, хто змушений працювати під час карантину, а також малозабезпеченим жителям міста".

Все би було гарно, якщо б суперефективними ліками не виявився фуфломіцин без жодної доказової дії.

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