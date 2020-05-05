Головна Новини
6 травня • оновлено в 07:15
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Блоги - Політика

Володимир Компанієць
Володимир Компанієць
Економіст Всі статті автора

Фуфломіцин від Бондаренка: в лікарню Черкас доставили сумнівні ліки

6.6т

Ось так і живемо. Черкаська міська рада у себе на сторінці і на офіційному сайті виклала звіт про отримання суперефективних ліків, про які домовився особисто мер Бондаренко!!!, і які "допомагають людині або зовсім не захворіти вірусною хворобою, або перенести її у набагато легшій формі".

І тепер голова бюджетної комісії міськради Юрій Тренкін, навіть "розглядає можливість придбання цього препарату, щоб потім роздати його тим, хто цього потребує. Приміром, тим, хто змушений працювати під час карантину, а також малозабезпеченим жителям міста".

Все би було гарно, якщо б суперефективними ліками не виявився фуфломіцин без жодної доказової дії.

Фуфломіцин від Бондаренка: в лікарню Черкас доставили сумнівні ліки

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Володимир Компанієць Володимир Компанієць
Місце
Україна Черкаси
Джерело
Джерело: Facebook Володимира Компанійця
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
49
7
Смішно
7
Цікаво
18
Сумно
11
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Політика

Коронавірус. Найважливіше

Новини політики

Топпублікації

Топблоги