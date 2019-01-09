ФРН видасть Нідерландам підозрюваного у підготовці теракту сирійця

Німеччина екстрадує до Нідерландів громадянина Сирії, який був затриманий у Майнці за підозрою у підготовці теракту.Затриманий у німецькому Майнці громадянин Сирії, якого підозрюють у підготовці теракту, буде екстрадований до Нідерландів. Про це у середу, 9 січня, повідомив очільник управління Генеральної прокуратури ФРН у Кобленці Юрґен Брауер (Jürgen Brauer), передає агенція dpa.

Підозрюваного планують передати нідерландським правоохоронцям на початку наступного тижня. За даними прокурора, затриманий погодився на спрощену процедуру екстрадиції. Раніше цього дня Вищий земельний суд у Кобленці видав ордер на екстрадиційний арешт. Нідерландські слідчі вже допитали затриманого.

26-річний чоловік проживав у Роттердамі, зараз він перебуває у в'язниці у землі Рейнланд-Пфальц. Його затримали наприкінці минулого року через підозру у підготовці "терористичного нападу у Нідерландах". Тоді ж у Роттердамі було затримано ще чотирьох осіб "з незахідних країн" віком від 20 до 30 років, яких підозрюють у підготовці спільно із сирійцем нападу.