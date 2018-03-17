ФРН і Китай прагнуть вирішити кризу на світовому ринку сталі в рамках G20

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель та лідер Китаю Сі Дзіньпін домовилися шукати розв'язання проблеми надлишкових потужнестей з виробництва сталі в світі на рівні Великої двадцятки.Німеччина та Китай на тлі запровадження мит з боку США на сталь та алюміній виступають за пошук розв'язання ситуації на світовому ринку сталі в рамках спеціального Глобального форуму країн Великої двадцятки (G20). На цьому наголосили канцлерка Німеччини Анґела (Angela Merkel) Меркель та лідер Китаю Сі Дзіньпін під час телефонної розмови в суботу, 17 березня, повідомив речник німецького уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).
"Вони обговорили проблему надлишкових потужностей у сталеливарній галузі в світі та висловилися за те, щоб продовжувати працювати над рішенням у рамках Глобального форуму G20", - йдеться у повідомленні Зайберта, опублікованому на сайті канцлерки Німеччини. Як зазначив речник уряду ФРН, Меркель та Сі "у цьому взаємозв'язку наголосили на значенні тісної багатосторонньої співпраці у сфері торгівлі".
Також лідери обох країн виступили за "поглиблення стратегічного партнерства" між Німеччиною та Китаєм, йдеться в повідомленні.
На даний момент у світі наявні надлишкові виробничі потужності з виробництва сталі, близько половини з них розміщені в Китаї, зазначає агентство dpa з посиланням на галузеві дані.
Нагадаємо, 8 березня Дональд Трамп офіційно оголосив, що запроваджує 25-відсоткове мито на імпорт сталі та 10-відсоткові ввізні мита для імпортного алюмінію. Рішення США про мита на сталь та алюміній жорстко критикують в ЄС та Китаї та пообіцяли вдатися до контрзаходів. Зокрема єврокомісарка з питань торгівлі Сесилія Мальмстрьом заявила, що якщо мита будуть дійсно запроваджені, ЄС звернеться до Світової організації торгівлі й шукатиме підтримки з боку інших великих виробників сталі - Канади, Бразилії, Японії та Китаю.
Також ЄС може запровадити спецмита на сталь та алюміній, а також мотоцикли, віскі, джинси, арахісове масло, апельсиновий сік та інші товари зі США. Проте США та ЄС мають намір продовжувати переговори задля розв'язання торговельної суперечки.
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