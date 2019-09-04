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4 вересня • оновлено в 16:38
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Фріз: членів антикорупційного комітету від монобільшості "нагнули" щодо змін до Конституції

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Представники "Слуги народу" проігнорували застереження представників інших фракцій парламенту щодо корупційних ризиків, які містяться в законопроекті 1014 "Про внесення змін до статті 106 Конституції України (щодо закріплення повноважень президента України утворювати незалежні регуляторні органи, НАБУ, призначати на посади та звільняти з посад Директора НАБУ і Директора ДБР).

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомила депутат фракції "Європейська солідарність" Ірина Фріз за результатами засідання комітету з питань антикорупційної політики.

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"Щойно на Антикорупційному комітеті відбувся прецедент, коли членів комітету від правлячої партії де-факто "нагнули" змінити рішення комітету, прибравши фразу з висновку "містить корупційні ризики" щодо законопроекту 1014, яким президент матиме право призначати та звільняти одноосібно голів НАБУ, ДБР та утворювати "незалежні регуляторні органи" (будь-які, без переліку таких органів, щоб економити конституційний текст, як сказав доповідач "слуг"). Проголосували лише "слуги" – 11 осіб, представники "Європейської солідарності" та наші колеги за комітетом – представники інших фракцій, були, зрозуміло, проти", – написала Фріз.

Депутатка від "ЄС" Ірина Фріз

Депутатка від "ЄС" Ірина Фріз

Пресслужба партії "Європейська солідарність"

Вона наголосила, що ці конституційні зміни створюють можливості для здійснення тиску з боку президента на інші гілки влади і дають йому реальний інструмент впливу на парламент і уряд.

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"Аргумент про те, що ці зміни в Конституцію дають підстави не лише цьому президенту втручатись у сферу виконавчої та законодавчої влади, розбився об дисциплінарну повинність фракції влади. Напевно тому й поспішають так, адже втримати її на початковому рівні далі буде все важче й важче", – зазначила Фріз.

Окрім цього, депутатка фракції "Європейська солідарність" Вікторія Сюмар повідомила, що під час засідання комітету представник президента у Конституційному суді звинуватив депутатів восьмого скликання у створенні НАБУ як інституції, що не відповідає Конституції.

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"Щойно представник президента у Конституційному суді Федір Веніславський звинуватив мене, Ірину Фріз і колег з попереднього скликання за голосування "антиконституційного органу Національного антикорупційного бюро". Завіса. Дякую голові комітету за визнання створення НАБУ "попєрєдніками" позитивним кроком", – повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook Сюмар.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада України подала до Конституційного суду законопроект про внесення змін до ст. 106 Основного закону щодо закріплення повноважень президента призначати і звільняти директорів НАБУ та ДБР. За відповідне рішення проголосували 282 народних депутати.

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Особа
Ірина Фриз
Тег
Партія "Європейська солідарність"
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