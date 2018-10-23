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Французька поліція евакуювала 1800 осіб з табору мігрантів біля Дюнкерка

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Французькі правоохоронці розселили по притулках понад 1800 мігрантів, евакуйованих зі стихійного табору в передмісті Дюнкерка. Це вже друга така операція за останні місяці.Французька влада у вівторок, 23 жовтня, евакуювала 1800 осіб із самовільно спорудженого табору мігрантів у передмісті Дюнкерка - місті Гранд-Сент. Це вже друга така операція правоохоронців за останні два місяці, інформує агенція dpa. Мігранти планували перетнути Ла-Манш і нелегально дістатися до Великобританії.

За даними префектури, мігрантів доправили до притулків у міста на півночі Франції. Виселення мігрантів відбулася мирно, без сутичок, повідомили в поліції. Нагадаємо, що у вересні правоохоронці вже евакуювали 400 мігрантів із Гранд-Сента. Тоді, за даними поліції, у стихійному таборі мешкали 434 особи, 95 відсотків з яких були іракськими курдами.

Французькі правоохоронці намагаються не допустити створення і поширення стихійних таборів мігрантів на півночі країни, на кшталт відомого табору біженців "Джунглі" у Кале, в якому мешкало близько шести тисяч людей. Табір у Кале ліквідували у 2016 році. Президент Франції Еммануель Макрон оголосив тоді про ліквідацію всіх незаконних таборів біженців.

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Тема
Deutsche Welle
Джерело
Джерело:DW
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