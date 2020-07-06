Франція назвала передумову для "нормандської зустрічі"

Результатом запровадження переселенців до складу Тристоронньої контактної групи по врегулюванню конфлікту на Донбасі повинен бути новий саміт в нормандському форматі.

Про це заявив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен в інтерв'ю РБК-Україна. За його словами, "нормандська" зустріч може відбутися протягом найближчих місяців.

Посол зазначив, що передумовою саміту є обов'язкове виконання паризьких домовленостей в повному обсязі.

"Далі – реінтеграція Донбасу згідно Мінським угодами. Мінські угоди викликають критику, але це єдина існуюча дорожня карта до миру. Крім їх виконання, іншого шляху немає. Коли всі домовленості будуть виконані, тоді відбудеться саміт, а далі – наступні кроки. Саміт заради саміту – це марна трата часу", – сказав Етьєн де Понсен.

Як писав OBOZREVATEL раніше: