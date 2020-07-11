Франція і Німеччина запевнили, що Росія залишиться під санкціями, – Єрмак

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак запевнив, що з Росії не зніматимуть санкції, введені через її агресію в нашій країні.

Про це він заявив під час зустрічі з журналістами 10 липня, передає "Укрінформ". Єрмак підкреслив, що така позиція була озвучена представниками Франції і Німеччини під час зустрічі політичних радників лідерів країн "нормандського формату" в Берліні 3 липня.

За його словами, для зняття санкцій немає жодних умов і це питання навіть не розглядатиметься.

"Ми наполегливо йдемо за нашим планом, за нашою стратегії ... Але я вважаю, що найважливіше, що сьогодні відбувається, що ми всьому світу показали, що є чітка позиція, ні у кого немає ніяких сумнівів, що вона відповідає Мінську , вона налаштована на мир, але в українських інтересах, з українською позицією", – сказав глава Офісу президента.

"І тому, я вважаю дуже важливим, що і з боку, наприклад, німецького представника, пана Гекера (радник федерального канцлерки ФРН Ангели Меркель із зовнішньополітичних питань і питань безпеки Ян Гекер), а потім і пана Бона (радник президента Франції Еммануель Бон) було почути, що сьогодні жодних умов навіть для того, щоб розглядати або думати про зняття санкцій не може бути, тому що Україна демонструє принципову чітку позицію, що відповідає інтересам нашої держави, і налаштована на мирний процес", – додав Єрмак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Євросоюзі нагадали Росії, що вона підписала Мінські угоди, а значить повинна нести відповідальність за сталий політичне врегулювання конфлікту на Донбасі і повинна виконувати свої зобов'язання конструктивно, працюючи в рамках Тристоронньої контактної групи і Нормандського формату.