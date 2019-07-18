"Франція і Німеччина – проросійські": Тягнибок розгромив "нормандські" переговори з Путіним

Лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок розкритикував "нормандський формат" переговорів з Росією по Донбасу.

В ефірі ток-шоу "Право на владу" він заявив, що переговори за участю Німеччини і Франції такі ж неефективні, як і "Мінськ", оскільки ці країни "мають проросійську позицію через бізнес з РФ".

"Згадували вже про ганебне голосування в ПАРЄ. Що французи, що німці, проголосували за те, щоб московитів повернути. А Британія не проголосувала, показавши, що це наш основний партнер в Європі", - заявив Тягнибок.

Він підкреслив, що головними стратегічними партнерами України є Великобританія і США, і закликав президента Володимира Зеленського вести діалог з лідерами цих країн.

Нардеп від "Батьківщини" Сергій Соболєв висловив солідарність з цією думкою і підтримав ініціативу президента підключити до переговорів Вашингтон і Лондон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський сказав, коли зустрінеться з Путіним. За словами президента, переговори повинні пройти в "нормандському форматі" за участю лідерів Німеччини і Франції.

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