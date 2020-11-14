Франція і Німеччина підтримали український план щодо Донбасу

Представники Франції і Німеччини підтримали Україну щодо вироблення єдиного документа для роботи в Тристоронній контактній групі.

Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак після переговорів з політичними радниками лідерів країн "нормандської четвірки" у форматі відеоконференції 13 листопада, повідомляється на сайті глави держави.

Він заявив про необхідність активізації роботи ТКГ і виступив за прийняття документа, який дав був поштовх мінським переговорів, а також розповів про план дій, підготовлений України.

"Документ називається "План спільних кроків учасників Тристоронньої контактної групи по виконанню Мінських домовленостей". Ми розглядаємо цей документ як такий, що імплементації Мінських домовленостей в роботі ТКГ. Цей документ є результатом всіх важливих напрацювань як в "нормандському форматі" в минулому, так і в роботі ТКГ. Я вважаю, що цей план спільних кроків може дійсно стати основою великий дорожньої карти, яку ми можемо прийняти на рівні "Нормандського формату"", – сказав Єрмак.

Під час переговорів вдалося домовитися про консультації щодо напрацювання єдиної дорожньої карти на основі зазначеного "Плану дій".

Зовнішньополітичний радник президента Франції Еммануель Бонн зазначив, що напрацювання єдиного документа дасть можливість сторонам досягти прогресу в переговорах в ТКГ.

Російська сторона зі свого боку погодилася з необхідністю активізації роботи контактної групи.

Водночас зовнішньополітичний радник канцлера Німеччини Ян Гекен закликав Росію вплинути на відкриття КПВВ на Донбасі з боку окупованих територій, щоб розблокувати їх роботу.

Також він заявив про необхідність надати доступ представників Міжнародного комітету Червоного Хреста до полонених, які містяться на окупованих територіях Донбасу. Це необхідно, щоб верифікувати списки і прискорити процес обміну полоненими.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на засіданні політичної підгрупи в Тристоронньої контактної групі 10 листопада був узятий за основу український "План дій" щодо Донбасу.

Також це питання та обмін полоненими обговорювалися на засіданні ТКГ 12 листопада.