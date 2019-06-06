Фракцію БПП раптово покинув ще один нардеп

Народний депутат Олег Недава вийшов зі складу парламентської фракції "Блок Петра Порошенка".

Про це рішення оголосила перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко під час ранкового засідання Ради у четвер, 6 червня.

"Згідно з поданою заявою і відповідно до частини 3 статті 60 Регламенту Верховної Ради України, повідомляю про вихід народного депутата України Недави Олега зі складу депутатської фракції партії "Блок Петра Порошенка" у Верховній Раді України", — сказала вона.

Олег Недава Vse.Media

Недава на парламентських виборах балотувався в одномандатному виборчому округу №53 (Донецька обл.) як самовисуванець, пройшов у Раду, набравши 63% голосів виборців.

Також він є заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

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