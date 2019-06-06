ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
БлогиСвіт

/Політика

Фракцію БПП раптово покинув ще один нардеп

1.3тЧитати матеріал російською

Народний депутат Олег Недава вийшов зі складу парламентської фракції "Блок Петра Порошенка".

Про це рішення оголосила перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко під час ранкового засідання Ради у четвер, 6 червня.

"Згідно з поданою заявою і відповідно до частини 3 статті 60 Регламенту Верховної Ради України, повідомляю про вихід народного депутата України Недави Олега зі складу депутатської фракції партії "Блок Петра Порошенка" у Верховній Раді України", — сказала вона.

Олег Недава

Олег Недава

Vse.Media

Недава на парламентських виборах балотувався в одномандатному виборчому округу №53 (Донецька обл.) як самовисуванець, пройшов у Раду, набравши 63% голосів виборців.

Новини
Це протизаконно! У БПП жорстко відповіли Зеленському щодо розпуску Ради

Також він є заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Особа
Ірина Геращенко
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
2
3
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Крысы бегут с тонущего корыта!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel