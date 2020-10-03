Фракція Порошенка найкраще ходила на роботу у вересні – КВУ

Комітет виборців України проаналізував відвідування фракціями та народними депутатами пленарних засідань Верховної Ради у вересні. Результати КВУ оприлюднив на сторінці у Facebook.

Найвищі показники відвідування серед фракцій ВР у депутатів "Європейської солідарності". В середньому на засіданнях Ради було зареєстровано 64% депутатів фракції.

Нижчі результати в групи "Довіра" та депутатів "Слуги народу" – в середньому 59% відвідування.

У депутатів "Голосу" показники відвідування на рівні 54%, "Опозиційної платформи За життя" – 46%, ВО "Батьківщина" – 43%, групи "За майбутнє" – 40%.

За даними КВУ, в середньому на засіданнях Ради було зареєстровано лише 235 народних депутатів, що є рекордно низькими показниками. Як правило, кількість депутатів, які відвідують засідання у ВР 9 скликання є більшою і становить понад 300 депутатів. Так, упродовж роботи 2 сесії Верховної Ради (вересень-січень) в середньому на засіданнях Ради було зареєстровано 348 народних депутатів із 423. Після початку пандемії (березень-квітень) на пленарних засіданнях було зареєстровано в середньому 328 народних депутатів.

За словами голови КВУ Олексія Кошеля, "на низьку відвідуваність депутатів вплинуло не лише загострення пандемії коронавірусу, але й початок місцевих виборів. У результаті частина політиків перебувають із виборчими турами по регіонах, а не в сесійній залі парламенту. Це є традиційною проблемою для України, коли внаслідок виборів робота парламенту фактично є паралізованою".

Всього у вересні було проведено десять пленарних засідань Верховної Ради.

Як повідомляв OBOZREVATEL, окружний адміністративний суд Полтави скасував рішення ТВК про відмову в реєстрації списку кандидатів "Європейської Солідарності" до міської ради Кременчука і зобов’язав повторно розглянути документи.