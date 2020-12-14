Фракція "ЄС" у Київраді закликала передбачити в бюджеті-2021 безкоштовне вакцинування медиків та вчителів

Фракція "Європейської солідарності" у Київській міській раді запропонувала суттєво збільшити фінансування медичної сфери столиці 2021 року.

Як відзначила голова постійної комісії КМР із питань охорони здоров’я Марина Порошенко – з незрозумілих причин видатки на галузь зменшуються на близько 30%, якщо порівнювати з 2020 роком, повідомила пресслужба "ЄС".

"Нам пропонують виділити лише 5 мільярдів гривень на медицину. Хоча ще в 2020 році на охорону здоров’я було передбачено більше 8 мільярдів", – відзначила Марина Порошенко. Вона наголосила, що "Європейська Солідарність" вважає таке скорочення безвідповідальним у час, коли місто має протистояти пандемії коронавірусу.

"Окрім боротьби з епідемією та необхідності забезпечення наших лікарень всім необхідним, ми маємо не забувати й про інші хвороби, протистояння яким теж потребує значного бюджетного фінансування. Також маємо подбати про персонал, який ми втрачаємо через низьку зарплатню в тому числі. Тільки за 9 місяців цього року звільнилися 7 тисяч медпрацівників. Зменшуючи фінансування галузі, цього всього ми зробити не зможемо", – зазначила Марина Порошенко.

Також фракція "Європейської Солідарності" в Київраді пропонує в бюджеті на 2021 рік передбачити кошти на закупівлю вакцини від Covid-19 для медиків та освітян.

"Європейська Солідарність" виступає за те, аби в бюджеті міста Києва у наступному році були закладені гроші на закупівлю і надання безкоштовних вакцин від коронавірусу для столичних медиків. Кожен із них зараз ризикує своїм життям та здоров’ям. У групі підвищеного ризику також і вчителі. Міському бюджету цілком під силу забезпечити безкоштовними вакцинами медиків та освітян", – зазначив депутат фракції "ЄС" у Київраді Сергій Артеменко.

У фракції також зауважили, що в наступному році столиця не дорахується коштів, які могли направити на соціальний захист та медицину. Майже на 7 млрд гривень зменшився обсяг субвенції з держбюджету на ці сфери. "Фактично центральна влада кидає столицю на сам на сам. Але це зовсім не причина зменшувати видатки на сферу охорони здоров’я. Ми будемо вимагати збільшення фінансування медицини як пріоритетної галузі та знайти можливість безкоштовно провакцинувати працівників з найбільших груп ризику", – підсумувала Марина Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київрада взяла до розгляду проєкт бюджету столиці на 2021 рік, відповідне рішення було ухвалено 14 грудня. Відповідно до проєктів документів, доходи бюджету міста заплановані в сумі майже 59,2 млрд грн. Видатки – в обсязі майже 56,6 млрд грн.