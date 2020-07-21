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Фракції "Євросолідарності", "Голосу" та "Слуги народу" подали заяву в СБУ на Волошина

Політика
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На Олега Волошина подали заяву в СБУ

На Олега Волошина подали заяву в СБУ.

Група народних депутатів з фракцій "Європейська солідарність", "Голос" та "Слуга народу" подала звернення до голови Служби безпеки України з вимогою розпочати кримінальне провадження проти депутата з фракції ОПЗЖ Олега Волошина за висловлювання про відсутність в України суверенітету.

Документ з підписами депутатів оприлюднила у Facebook співголова фракції "ЄС" Ірина Геращенко.

"Як і обіцяли, звернулися до керівництва СБУ з вимогою порушити справу за злочин у ВР, коли депутат заперечував суверенітет України, а це – державна зрада. Дякую колегам з різних фракцій, які підписали наше спільне звернення", – написала вона.

На думку підписантів, заяви Волошина підпадають під статтю 110 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання за публічні заклики представників влади з метою зміни меж території або державного кордону України та порушення порядку, встановленого Конституцією України, з розпалюванням національної ворожнечі.

"Зараз, в умовах тривалої збройної агресії Російської Федерації, Україна непорушно відстоює позицію, що Крим – це Україна, а Росія – окупант. І проведення референдуму в окупованому Криму є протиправним і незаконним діянням Російської Федерації. Натомість, саме при розгляді даного питання народний депутат України Волошин О.А. заявив, що "Україна не має суверенітету", – підкреслюється у зверненні.

Зокрема, від фракції "Слуга народу" документ підписали Микита Потураєв, Єлизавета Богуцька, герой України Ігор Герасименко, учасник російсько-української війни Єгор Чернєв.

Facebook Ірини Геращенко

Facebook Ірини Геращенко

Facebook Ірини Геращенко

Facebook Ірини Геращенко

Facebook Ірини Геращенко

Facebook Ірини Геращенко

Скрін Facebook

Скрін Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 липня народний депутат від фракції ОПЗЖ Олег Волошин, виступаючи з трибуни Верховної Ради, заявив про відсутність у України суверенітету.

"Я вчора спеціально не прийшов на урочисті збори (з приводу 30-ї річниці Декларації про державний суверенітет України. – Ред.), тому що нічого відзначати – суверенітет повністю віддано зовнішньому управлінню. Країна, яка не має суверенітету, не може відновити суверенітет над українським Кримом", – сказав він.

21 липня Волошина облили зеленкою біля входу до Верховної Ради. Нардеп у відповідь вдарив нападника нібито в око.

За напад на Волошина затримали ветерана АТО Олександра Погребиського.

УкраїнаСлужба безпеки УкраїниПартія Вакарчука "Голос"Партія Слуга народуВерховна Рада УкраїниПартія "Європейська солідарність"Ірина ГеращенкоОлег Волошин
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