Фракції "Євросолідарності", "Голосу" та "Слуги народу" подали заяву в СБУ на Волошина

Група народних депутатів з фракцій "Європейська солідарність", "Голос" та "Слуга народу" подала звернення до голови Служби безпеки України з вимогою розпочати кримінальне провадження проти депутата з фракції ОПЗЖ Олега Волошина за висловлювання про відсутність в України суверенітету.

Документ з підписами депутатів оприлюднила у Facebook співголова фракції "ЄС" Ірина Геращенко.

"Як і обіцяли, звернулися до керівництва СБУ з вимогою порушити справу за злочин у ВР, коли депутат заперечував суверенітет України, а це – державна зрада. Дякую колегам з різних фракцій, які підписали наше спільне звернення", – написала вона.

На думку підписантів, заяви Волошина підпадають під статтю 110 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання за публічні заклики представників влади з метою зміни меж території або державного кордону України та порушення порядку, встановленого Конституцією України, з розпалюванням національної ворожнечі.

"Зараз, в умовах тривалої збройної агресії Російської Федерації, Україна непорушно відстоює позицію, що Крим – це Україна, а Росія – окупант. І проведення референдуму в окупованому Криму є протиправним і незаконним діянням Російської Федерації. Натомість, саме при розгляді даного питання народний депутат України Волошин О.А. заявив, що "Україна не має суверенітету", – підкреслюється у зверненні.

Зокрема, від фракції "Слуга народу" документ підписали Микита Потураєв, Єлизавета Богуцька, герой України Ігор Герасименко, учасник російсько-української війни Єгор Чернєв.

Facebook Ірини Геращенко

Facebook Ірини Геращенко

Facebook Ірини Геращенко

Скрін Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 липня народний депутат від фракції ОПЗЖ Олег Волошин, виступаючи з трибуни Верховної Ради, заявив про відсутність у України суверенітету.

"Я вчора спеціально не прийшов на урочисті збори (з приводу 30-ї річниці Декларації про державний суверенітет України. – Ред.), тому що нічого відзначати – суверенітет повністю віддано зовнішньому управлінню. Країна, яка не має суверенітету, не може відновити суверенітет над українським Кримом", – сказав він.

21 липня Волошина облили зеленкою біля входу до Верховної Ради. Нардеп у відповідь вдарив нападника нібито в око.

За напад на Волошина затримали ветерана АТО Олександра Погребиського.