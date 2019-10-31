Фотограф винен? Секс-скандалу з Яременком дали юридичну оцінку

Народний депутат від "Слуги народу" Богдан Яременко не зможе притягнути до відповідальності парламентського журналіста, який сфотографував і опублікував листування нардепа з повією.

Про це розповів в ефірі ObozTV адвокат Сергій Войченко. На думку юриста, цей випадок не є втручанням в особисте життя Яременка.

Як зазначив Войченко, Європейський суд із прав людини, якщо журналістів притягують до відповідальності за втручання в приватне життя публічної особи, зазвичай вирішує, що публічний і громадський інтерес превалює, і журналіста нема за що карати.

При цьому адвокат наголосив, що у випадку з Яременком втручання в особисте життя не було.

"Богдан Яременко перебував у публічному місці. Він бачив, що поруч із ним перебувають журналісти. Дістаючи свій мобільний телефон, він усвідомлював, розумів, допускав, що будь-яке його листування може бути сфотографоване, оскільки воно може бути цікавим для виборця", – пояснив він.

На питання, чи може нардеп подати позов до суду, Войченко відповів: "Якщо говорити про Яременка, то точно ні. Він зробив публічний пост у Facebook, де повідомив, що він знає, що його фотографують, і що зробив це навмисно. Скріншоти збереглися. Журналіст буде так захищатися, якщо на нього подадуть до суду. Якби я був адвокатом, я б теж йому це рекомендував".

За його оцінками, у скандалу "судові перспективи мінімальні".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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