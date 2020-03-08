Фото Зеленського для The Guardian зробив відомий фотограф з Москви

Знімки для фотосесії президента України Володимира Зеленського виданню The Guardian робив московський фотограф Артур Бондар.

Про це він сам і похвалився на сторінці в Facebook.

"Завжди приємно зустріти щиру і емоційну людину, замість ділової маски політика найвищого рівня. Велике дякую Володимиру Зеленському за зустріч і приємне спілкування. Не пропустіть в свіжому номері The Guardian Weekend наш матеріал з Володимиром Зеленським, президентом України", – написав він на своїй сторінці і прикріпив посилання на інтерв'ю британському ЗМІ.

Артур Бондар

Обкладинка для видання The Guardian

Як пише президент Асоціації адвокатів України Зоя Ярош, Артур Бондар з Кривого Рогу, але зараз живе в столиці Росії.

"А ось і майстер, який робив все фото для фотосесії нашого президента в Гардіан. І знамените фото в горох теж. У Москві живе. Народився в Кривому Розі. Красунчик. Звертайтеся, замовляйте фотосесію. Вибирайте вітчизняного виробника і таке інше", – пише Ярош.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилося фото президента Володимира Зеленського разом з його прессекретарем Юлією Мендель, яке викликало бурхливу реакцію користувачів.

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