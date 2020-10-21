"Формулу Штайнмаєра" можуть внести до закону про особливий статус Донбасу, – член ТКГ

У закон, який передбачає особливий статус Донбасу і термін якого спливає 31 грудня 2020 року, може бути внесено "формулу Штайнмаєра".

Про це ТСН повідомив народний депутат від "Слуги народу", голова комітету Верховної Ради з питань правової політики і представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи щодо ситуації на Донбасі Андрій Костін. За його словами, такий крок потребуватиме обов'язкового діалогу як у залі парламенту, так і в суспільстві.

"Насправді ця формула дозволяє закону діяти на постійній основі за наявності певних умов. Тобто це те, що майбутні вибори, які відбудуться в окремих районах Донецької та Луганської областей, будуть визнані такими, які відповідають стандартам ОБСЄ. Проте у форматі ТКГ ми вже який місяць бачимо небажання російських представників продовжувати діалог", – пояснив Костін.

"І тут у Верховній Раді в принципі буде два варіанти: вкотре подовжити дію закону про особливий порядок місцевого самоврядування, як ми робили це минулого року, або, якщо перемовини у форматі ТКГ підуть більш успішно, можна в принципі вносити і варіант закону з внесеною "формулою Штайнмаєра", – додав він.

Що ж до зустрічі на рівні "нормандського" формату, то вона, на думку політика, може відбутися в будь-який момент, щойно буде досягнута домовленість між усіма представниками чотирьох учасників.

"Звичайно, що спочатку це буде зустріч політичних радників, а далі вже, можливо, і зустріч лідерів. Коли це відбудеться, сказати складно, але ми готові, щоб це відбулося будь-якої миті", – підсумував Костін.

Нагадаємо, "формула Штайнмаєра" передбачає проведення місцевих виборів на тимчасово окупованих територіях Донбасу під наглядом ОБСЄ. За підсумками виборів може бути ухвалене рішення надати особливий статус ОРДЛО.

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