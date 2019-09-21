"Формули Штайнмаєра не існує": Порошенко зробив гучну заяву

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко заявив, що формули Штайнмаєра не існує.

Твердження прозвучало в ефірі програми "Рандеву" на 5 каналі, зазначивши, що нібито позиції щодо організації виключно політичного процесу без обговорення безпекової складової – це вигадки президента Росії Володимира Путіна.

"Жодної угоди Штайнмаєра не існує в природі. Немає угоди Штайнмаєра. Жодної формули Штайнмаєра, нібито з кимось погодженої, не існує", – наголосив Порошенко.

Петро Порошенко в ефірі "Рандеву" Скрін відео

Він підтвердив, що справді звучали пропозиції міністра закордонних справ Німеччини Франка Вальтера Штайнмаєра. За його словами, є низка умов:

має бути сформований безпековий компонент

проведена бездоганна організація виборів

ОБСЄ має визнати їх такими, які відповідають критеріям ОБСЄ,

вибори мають бути вільними і демократичними, відповідати вільному волевиявленню громадян.

За словами Порошенка, у разі виконання всіх умов Штайнмаєр запропонував, щоб закон про особливий режим місцевого самоврядування запроваджувався не через два тижні після виборів, а в день виборів, коли ОБСЄ видасть звіт, що вибори вільні.

"Жодних інших позицій щодо перетасовки, що ми організовуємо виключно політичний процес, а безпековий не обговорюємо – це все вигадки пана Путіна", – наголосив лідер "ЄС".

Також Порошенко у розмові з ведучою Яніною Соколовою розповів про останню зустріч у Берліні лідерів країн: Володимира Путіна, Ангели Меркель, Еммануеля Макрона та Петра Порошенка.

Порошенко в ефірі "Рандеву" Скрін відео

"Путін сказав: у нас є формула Штайнмаєра написана Лавровим. Я кажу: вибачте, ось є лист двох міністрів закордонних справ Франції і Німеччини пана Штайнмаєра, де вони викладають, що це є – формула Штайнмаєра. Будь ласка, подивіться", – розповів лідер "ЄС".

"Він, Путін, бере цю форму, читає і каже: ні, це зовсім не те, у нас написав Лавров формулу Штайнмаєра. Я кажу: вибачте, ніякий Лавров нічого нам писати не буде. Тим більше, що за цим столом сидить сам Штайнмаєр і ви можете його спитати, пане Путін. Не буду я його питати, ви його переагітували, ми будемо базуватись на наших пропозиціях – ось це стиль ведення переговорів Росією", – зазначив п’ятий президент України.

"Рандеву" з Яніною Соколовою Скрін відео

При цьому, Порошенко застеріг українську владу від російської підступності.

"Я раджу бути дуже обережними. Ми зацікавлені у мирі, ми зацікавлені у відновлені суверенітету України над окупованими територіями. Але точно не навпаки – ми не зацікавлені, щоб це був російський анклав, і щоб Росія під стволами представників своїх збройних сил визначала, хто буде обраний на цих виборах", – наголосив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Реалізація "плану Штайнмаєра" передбачає розведення сил і озброєння у зоні конфлікту, а також проведення виборів в ОРДЛО , після чого Кремль може вимагати особливого статусу для Донбасу.

Тільки коли "особливий статус" буде закріплено у Конституції, Україна отримає контроль над кордоном.

Фактично "план Штайнмаєра" узаконює "Л/ДНР" у складі України, але в той самий час Київ не матиме контролю над цими територіями.

Обговорити скандальну формулу Путін і Зеленський можуть на "нормандському саміті", який, як очікується, відбудеться у вересні.

18 вересня російський "Інтерфакс" повідомив, що Україна нібито відмовилася підписувати зобов'язання про виконання "формули Штайнмаєра", що стосується врегулювання на Донбасі.

Однак глава МЗС України Вадим Пристайко заявив, що дав згоду на неї ще 2 вересня.

Незабаром була озвучена і позиція представника України у Мінську, другого президента Леоніда Кучми. Його прессекретарка заявила, що Україна не має заперечень, якщо будуть виконані всі вимоги Мінська.

19 вересня у мережу злили нібито узгоджений текст "формули Штайнмаєра", який начебто відмовилася підписувати Україна на мирних переговорах у Мінську.

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