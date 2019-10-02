"Формула Штайнмаєра": Вакарчук раптово звернувся до українців. Відео

Лідер партії "Голос", нардеп Святослав Вакарчук зняв відеозвернення, у якому зазначив, що вибори на окупованих територіях треба проводити тільки тоді, коли український кордон перебуватиме під українським контролем по всій території країни.

Відео з’явилося на його Youtube-каналі. Так нардеп відповів на те, що вчора Україна підписала так звану формулу Штайнмаєра (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Головне питання, яке хвилює усіх: що буде з українським кордоном на Донбасі, хто і як контролюватиме його під час виборів. Тому що вибори без повного нашого контролю над кордоном – це не вибори, а профанація. Я сподіваюся, що це розуміє президент. Ми вимагаємо від нього чітких та однозначних відповідей про те, як українська команда відстоюватиме інтереси України на зустрічі "нормандської четвірки", — зазначив Вакарчук.

Святослав Вакарчук УНІАН

Політик пообіцяв українцям продовжувати боротьбу за збереження українського суверенітету, а також наголосив на необхідності єдиної позиції щодо українського кордону.

"Для партії "Голос" незалежність і суверенітет України є цінністю, за яку ми готові боротися до кінця усіма можливими конституційними способами. І ми обіцяємо своїм виборцям й усім українцям, що український суверенітет і українська безпека будуть збережені. Зараз не час для криків і розмов про "зраду" та "перемогу", нині час для чіткої й консолідованої позиції, яка буде однозначною — український кордон має перебувати під українським контролем по всій території суверенної України й тільки тоді ми будемо проводити там вибори, і ніяк інакше", — сказав Вакарчук.

Як писав OBOZREVATEL:

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