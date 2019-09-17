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18 вересня • оновлено в 02:47
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Формула Штайнмайера: генерал попередив про "сумнівні компроміси"

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Імплементація так званої формули Штайнмайєра, на думку українського генерала, буде нести пряму загрозу національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності країни.

"Ставлення громадської думки до цієї формули давно сформовано: воно категорично негативне, тому що воно шкодить національним інтересам України", – заявив у коментарі OBOZREVATEL ветеран зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан.

Він нагадав про те, що в 2016 році, коли ця формула вперше була озвучена, "українська сторона категорично її не сприйняла", незважаючи на тиск Росії і частковий тиск Заходу.

Володимир Зеленський з Франком-Вальтером Штайнмайєром під час візиту до Німеччини

Володимир Зеленський з Франком-Вальтером Штайнмайєром під час візиту до Німеччини

Офіційний сайт президента України

"Наскільки я розумію, зараз мова не йде про пряме застосування цієї формули. Мова про те, що вона може бути застосована тільки в разі, якщо будуть виконані, перш за все, пункти Мінських домовленостей, що стосуються безпеки: виведення російських військ, озброєння, встановлення контролю на кордоні, в крайньому випадку – миротворці на кордоні", – зауважив генерал.

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Він також звернув увагу на той факт, що і президент Зеленський в своїх заявах підтвердив саме такий підхід. "Все виглядає досить благополучно. Офіційна позиція влади – не йти на реалізацію цієї формули", – сказав Богдан.

Водночас він додав: "Але ми розуміємо, що ведуться якісь підкилимні домовленості, мова йде про сумнівні компроміси тощо".

Як писав OBOZREVATEL, президенти Росії Володимир Путін і України Володимир Зеленський можуть зустрітися вже у жовтні – на саміті в "нормандському форматі".

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Російсько-український конфлікт
Особи
Василь Богдан Володимир Зеленський Володимир Путін
Місце
Україна
Теги
Новини Донбасу нормандський формат
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